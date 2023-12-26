Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Он предположил, есть ли факторы, которые могут изменить позицию жителей России по поводу кровопролитной войны в Украине.
Смотрите также Может стать причиной протестов: что возмущает россиян из-за войны с Украиной
"Судя по тому, что я вижу в российских СМИ: не пропагандистских, а тех, кто в экзиле. Осторожно говорю, мне кажется, что холодильник начинает побеждать", – заметил Ступак.
Комплексное влияние
Война в Украине медленно, но уверенно уничтожает российскую экономику. Негативные последствия "внешней" политики Владимира Путина на себе уже активно ощущают рядовые граждане. В частности, в конце 2023 году в России возник дефицит яиц.
Перебои с пищевыми продуктами очень сильно влияют на россиян. Ведь им тяжело смириться с тем, как салат оливье будет без яиц,
– добавил экс-сотрудник СБУ.
У россиян возникают вопросы и потому в аварийном режиме в Россию без ввозной пошлины вынуждены завозить яйца из Азербайджана, Турции и т.д. Как вариант, эта проблема возникла еще из-за военных, отметил Ступак. Ведь по старым советским канонам российский военный должен съесть минимум одно яйцо в день.
Также страдает гражданская авиация России. Только за декабрь в воздухе произошло больше инцидентов с гражданскими российскими самолетами, чем за весь прошлый год.
"Сейчас гражданские самолеты совершают аварийные посадки. Однако, вероятно, в 2024 году будут первые падения самолетов именно из-за санкций. Я думаю, что все в комплексе будет влиять и возможное появление движения, которое будет противостоять Путину и Кремлю. Но опять же не факт", – подытожил экс-сотрудник СБУ.
Инциденты с российскими самолетами
- В небе над Бурятией загорелся грузовой самолет. Борт ТУ-204 взлетал из аэропорта "Байкал" и буквально через несколько минут у воздушного судна вспыхнул левый двигатель. Пилоту самолета даже пришлось сбрасывать топливо в воздухе, чтобы спастись.
- Самолет S7 8 декабря экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей. Возгорание произошло почти сразу после взлета. На борту находились около 200 человек.
- В московском аэропорту "Внуково" 11 декабря из-за неисправности шасси совершил аварийную посадку борт авиакомпании "ЮТэйр". В самолете находились 104 пассажира и 5 членов экипажа. Также борт перевозил 19 кг радиоактивного вещества.