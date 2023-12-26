Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Він припустив, чи є фактори, які можуть змінити позицію мешканців Росії щодо кровопролитної війни в Україні.

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"Судячи з того, що я бачу в російських ЗМІ: не пропагандистських, а тих, які в екзилі. Обережно кажу, мені здається, що холодильник починає перемагати", – зауважив Ступак.

Комплексний вплив

Війна в Україні повільно, але впевнено знищує російську економіку. Негативні наслідки "зовнішньої" політики Владіміра Путіна на собі вже активно відчувають пересічні громадяни. Зокрема, наприкінці 2023 року в Росії виник дефіцит яєць.

Перебої з харчовими продуктами дуже сильно впливають на росіян. Адже їм важко змиритися з тим, як салат олів'є буде без яєць,

– додав ексспівробітник СБУ.

У росіян виникають питання й тому в аварійному режимі в Росію без ввізного мита змушені завозити яйця з Азербайджану, Туреччини тощо. Як варіант, ця проблема виникла ще й через військових, зазначив Ступак. Адже за старими радянськими канонами російський військовий повинен з'їсти мінімум одне яйце на день.

Також страждає цивільна авіація Росії. Тільки впродовж грудня в повітрі сталося більше інцидентів з цивільними російськими літаками, ніж за весь минулий рік.

"Зараз цивільні літаки здійснюють аварійні посадки. Проте, ймовірно, у 2024 році будуть перші падіння літаків саме через санкції. Я думаю, що все в комплексі впливатиме й можлива поява руху, який протистоятиме Путіну й Кремлю. Але знову ж таки не факт", – підсумував ексспівробітник СБУ.

Інциденти з російськими літаками