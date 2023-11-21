Непростое решение, – Игнат прокомментировал изменение оповещения тревог во время взлета МиГ-31К

Длительные воздушные тревоги из-за взлетов МиГ-31К парализуют жизнь страны. Украина ищет решение, как на это можно повлиять.

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат во время брифинга в медиацентре "Украина – Укринформ" рассказал, что решение о длительных воздушных тревогах из-за взлетов российских МиГ-31К ищут в профильных ведомствах.

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Специалисты ищут решение относительно длительных воздушных тревог

По словам Игната, решение достаточно непростое. К этому привлечены ведущие специалисты.

Насколько я знаю, проводится работа в министерствах и ведомствах. Руководство и ведущие специалисты ищут путь. Поверьте, решение непростое. Вопросы ответственности, вопросы безопасности, вопросы человеческой жизни,

– сказал он.

Он отметил, что многочасовые перелеты МиГ блокируют жизнедеятельность государства, экономику и образовательный уровень. Поэтому люди ожидают решения.

Это беспокоит общество. Каким будет это решение – нужно дождаться. Воздушные силы будут и дальше предоставлять информацию об опасности, а также будем информировать в публичном пространстве,

– сказал Юрий Игнат.

Украина ищет новые решения по тревогам во время взлетов МиГов