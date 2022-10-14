С начала полномасштабного вторжения России в Украину военные прошли не просто путь воина, становление и переосмысление многих вещей. Об этом 24 каналу рассказал полковник ВСУ, командир бригады 103 ТРО Валерий Курко.
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В душах и судьбах добровольцев произошли изменения
По мнению Курко, эти добровольцы были призваны своим народом и государством для супермиссии. "Для защиты государства, которое должно было произойти и происходит в самых сложных условиях, но для победы и нашей независимости", – добавляет он.
Конечно, отмечает полковник, личный состав, который 24 февраля заполнил состав 103 бригады, был вовсе не военный.
Не каждый отдавал себе отчет, чем должна была заниматься тероборона. Поэтому изменения, которые произошли в бригаде, личном составе, задачи, которые мы выполняем – колоссальные. Через кровь, пот, смерти. Цена очень высокая, но это того стоит. Мы должны были пройти этот путь – не промахнуться, не выйти из зоны боевых действий, не оставить позиции, которые мы сантиметр за сантиметром отвоевывали у врага,
– подчеркивает Курко.
Командир бригады отмечает, что освобождать территории гораздо сложнее, чем оккупировать. В ходе деоккупации наши бойцы сталкиваются с комплексом очень больших проблем – от местного населения до выполнения боевых задач.
"Я горжусь своей бригадой, ведь мы максимально достойно выполняем поставленную перед нами задачу. Да, с ошибками. Да, с недостатками, которые иногда трудно даже озвучить", – отмечает полковник ВСУ.
Но шаг за шагом, добавляет он, из почти гражданского коллектива личный состав бригады становится победоносным, военным, суперпатриотическим и способным убивать за Украину. "За каждый сантиметр земли, за каждого гражданина нашего государства. Это тяжело, но очень почетно", – подытожил Валерий Курко.
День защитников и защитниц: последние новости
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- Патриотизмом, смелостью и боевым духом украинских военных увлекается весь мир. К словам благодарности и приветствия украинских героев присоединились США, Швеция, страны Балтии и другие. Все отмечают, что воины борются не только за свою свободу, но и за ценности демократического мира.
- С первого дня полномасштабного вторжения многие артисты вступили в ряды теробороны и ВСУ. Они вместе с другими военными берегут украинцев от вражеского нашествия. Знаменитости поздравляют коллег и всех воинов с профессиональным праздником.