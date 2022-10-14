Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну військові пройшли не просто шлях воїна, становлення та переосмислення багатьох речей. Про це 24 каналу розповів полковник ЗСУ, командир бригади 103 ТРО Валерій Курко.

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У душах та долях добровольців сталися зміни

На переконання Курка, ці добровольці були призвані своїм народом та державою для супермісії. "Для захисту держави, яка мала статися і стається у найскладніших умовах, але задля перемоги та нашої незалежності", – додає він.

Звичайно, зауважує полковник, особовий склад, який 24 лютого заповнив склад 103 бригади, був зовсім не військовий.

Не кожен усвідомлював, чим повинна була займатися тероборона. Тому зміни, які відбулися у бригаді, особовому складі, завданнях, які ми виконуємо – колосальні. Через кров, піт, смерті. Ціна дуже висока, але це вартує того. Ми повинні були пройти цей шлях – не схибити, не вийти із зони бойових дій, не залишити позиції, які ми сантиметр за сантиметром відвойовували у ворога,

– наголошує Курко.

Командир бригади наголошує, що звільняти території набагато складніше, ніж окуповувати. Під час деокупації наші бійці стикаються з комплексом дуже великих проблем – від місцевого населення до виконання бойових завдань.

"Я пишаюся своєю бригадою, адже ми максимально гідно виконуємо поставлене перед нами завдання. Так, з помилками. Так, з недоліками, які інколи важко навіть озвучити", – зазначає полковник ЗСУ.

Але крок за кроком, додає він, з майже цивільного колективу особовий склад бригади стає звитяжним, воєнним, суперпатріотичним та здатним вбивати за Україну. "За кожен сантиметр землі, за кожного громадянина нашої держави. Це важко, але дуже почесно", – підсумував Валерій Курко.

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