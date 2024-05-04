Индивидуальная оценка пригодности отменена: ВВК не сможет принимать решения "по собственному усмотрению"

4 мая вступили в действие нормы, которые меняют Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ в соответствии с Приказом Минобороны №402. В Украине фактически отменена индивидуальная оценка пригодности.

Так, теперь члены ВВК не смогут принимать решения по собственному усмотрению, а будут руководствоваться только четкими нормами. Это позволит исключить коррупционные проявления, заявили в Департаменте здравоохранения Министерства обороны.

Кстати В Минобороны объяснили, как будут определять пригодность к военной службе

Индивидуальную оценку пригодности отменено

Статус "ограниченно годный" отменяется. Остается только "годный" и "непригодный".

В то же время устанавливаются ограничения относительно особенностей прохождения службы в соответствии с состоянием здоровья. В частности, годные (полностью); пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Кроме того, пересмотрены критерии пригодности:

обновленные критерии построены на сочетании Международного Классификатора болезней и родственных проблем здравоохранения МКБ-10 и степени нарушения функций. Справочник МКБ-10 содержит несколько тысяч диагнозов.

В каждой группе заболеваний могут быть как пригодные, так и непригодные, в зависимости от степени нарушения функций.

Пересмотрены требования к состоянию здоровья военнослужащих Десантно-штурмовых войск, Морской пехоты в особый период.

Определены требования к состоянию здоровья военнослужащих, которые проходят службу (отбираются для прохождения службы) в штурмовых подразделениях Сухопутных войск и Сил территориальной обороны ВСУ.

Также внедрены принципы прозрачности, беспристрастности, добродетели, ответственности. Кроме того, урегулированы Выводы ВВК при установлении причинной связи травм во время плена.

Также изменена процедура обжалования постановлений ВВК. Повторное ВВК проходится в другом учреждении здравоохранения.

Важно: фактически отменена индивидуальная оценка пригодности. Теперь члены ВВК не смогут принимать решения по своему усмотрению, а будут руководствоваться только четкими нормами. Это позволит исключить коррупционные проявления,

– отметили в Минобороны.

Добавили, что степень годности к военной службе устанавливается ВВК в соответствии с Расписанием болезней, объяснения к Расписанию болезней и таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья (приложения 1 – 3 Положения о ВВК в ВСУ).

Обратите внимание! До 4 февраля 2025 года мужчины с 18 до 60 лет, имевшие статус "ограниченно годный", должны пройти ВВК. Кстати, человек не приходит в ВВК по собственной инициативе.

Направление на ВВК должен предоставить для военнообязанного – ТЦК и СП. Для военнослужащего – командир части или учреждение здравоохранения, в котором военнослужащий проходит лечение или реабилитацию, ТЦК и СП, в котором он стоит на учете во время своего отпуска,

– отметили в Минобороны.