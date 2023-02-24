Об этом 24 Каналу рассказал блогер и журналист Павел Казарин. По его словам, пространства для "неоднозначности" в Украине уже нет, поэтому украинцы не согласятся на уступки.

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Главные изменения в Украине

Павел Казарин рассказал, что за год полномасштабной войны в Украине произошло много изменений. Среди фундаментальных он назвал отказ от договоренностей с Россией.

Самые ярые пацифисты поняли, что с людоедом нельзя договариваться, его нужно только останавливать.

– сказал журналист.

Он также сказал, что ракетные удары, которые наносит Россия тыловым украинским городам, не дает людям возможности не замечать войну.

Какие фундаментальные изменения произошли в Украине за год войны: смотрите видео

Павел Казарин отметил, что на восприятие войны повлияло то, что все больше украинцев имеют знакомых, погибших на войне, или знающих семьи, потерявших своих детей, кторыек погибли на фронте.

Очень трудно игнорировать войну, когда уже не нужно 6 рукопожатий для того, чтобы познакомиться с семьей погибших на фронте. Исчезновение этого пространства для игнорирования войны – мы его можем наблюдать,

– сказал блогер.

Журналист отметил, что политические элиты поняли, что нет ничего важнее суверенитета, а также то, что приоритет в закупках должен быть в бронетехнике.

Изменения не только в Украине

По словам блоггера, Украину стали воспринимать по-другому в Европе. Долгое время они делали вид, что не замечают Украину и ее интересы. Вместо этого воспринимали ее как "какую-то страну возле России".

Они сразу видели Москву, они смотрели сквозь Киев, не замечая нашу страну и наших интересов.

– сказал Казарин.

Теперь же, по мнению журналиста, никто не будет путать украинцев и россиян, Киев и Москву и никто не будет говорить, что Украина может быть частью "российского мира".

Казарин отметил, что в Европе начали понимать важность защиты демократии и важность предоставления оружия тем, кто хочет ее защищать.

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