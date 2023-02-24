Про це 24 Каналу розповів блогер та журналіст Павло Казарін. За його словами, простору для "неоднозначності" в Україні вже немає, тож українці не погодяться на поступки.

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Головні зміни в Україні

Павло Казарін розповів, що за рік повномасштабної війни в Україні відбулось чимало змін. Серед фундаментальних він назвав відмову від домовленостей з Росією.

Найзатятіші пацифісти зрозуміли, що з людожером не можна домовлятись, його треба лише зупиняти,

– сказав журналіст.

Він також сказав, що ракетні удари, які завдає Росія тиловим українським містам не дає людям можливості не помічати війну.

Які фундаментальні зміни відбулись в Україні за рік війни: дивіться відео

Павло Казарін зазначив, що на сприйняття війни вплинуло те, що все більше українців мають знайомих, які загинули на війні, або знають родини, які втратили своїх дітей, що загинули на фронті.

Дуже важко ігнорувати війну, коли вже не треба 6 рукостискань для того, щоб познайомитись з родиною тих, хто загинув на фронті. Зникнення цього простору для ігнорування війни – ми його можемо спостерігати,

– сказав блогер.

Журналіст відзначив, що політичні еліти зрозуміли, що немає нічого важливішого за суверенітет, а також те, що пріоритет у закупівлях має бути на бронетехніку.

Зміни не тільки в Україні

За словами блогера, Україну почали сприймати по-іншому у Європі. Довгий час вони вдавали вигляд, що не помічають Україну та її інтереси. Натомість сприймали її, як "якусь країну біля Росії".

Вони одразу бачили Москву, вони дивились крізь Київ, не помічаючи нашу країну та наших інтересів,

– сказав Казарін.

Тепер же, на думку журналіста, ніхто не буде плутати українців і росіян, Київ і Москву, й ніхто не буде казати, що Україна може бути частиною "російського світу".

Казарін наголосив на тому, що в Європі почали розуміти важливість захисту демократії та важливість надання зброї тим, хто хоче її захищати.

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