Будущее НАТО во главе с Марком Рютте: что это означает для Украины и самого Альянса

Назначение Марка Рютте генеральным секретарем НАТО осенью 2024 года стало важным событием как для самого Альянса, так и для Украины, которая остается на передовой военных и глобальных вызовов.

Рютте, который возглавлял правительство Нидерландов в течение 13 лет, является опытным политиком и лидером с известной репутацией жесткого сторонника европейского единства и трансатлантической солидарности. Его назначение может определить новый этап в развитии НАТО, особенно в условиях эскалации войны России против Украины. Однако украинцам не стоит иметь завышенные ожидания – учитывая ограничения самой должности генсека, следует понимать, что самостоятельно Рютте не сможет изменить баланс сил в НАТО, однако вполне может способствовать большей интеграции стран-членов по общим вызовам. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Будущее НАТО: эволюция или революция?

Избрание Рютте было более чем ожидаемым, поскольку последние годы страны Альянса не могли найти компромиссное лицо, фактически искусственно продолжая пребывание Йенса Столтенберга на посту. Одним из ключевых требований к новому генсеку была не только способность удержать различные интересы альянсовцев за одними столом переговоров, но и дать ответ на вызовы, возникшие при предыдущей каденции.

Столтенберг, который находился на должности с 2014 года, фактически с начала председательства столкнулся с российской аннексией Крыма. Он был вынужден не только реагировать на потенциальные военные и гибридные вызовы восточному флангу НАТО, но и инициировать серьезные оборонные реформы и адаптировать Альянс к новым угрозам, таким как кибератаки и усиление авторитарных стран.

Марк Рютте известен своей прагматичной и сбалансированной позицией, что позволяет ожидать постепенной эволюции в деятельности НАТО. Его стиль руководства предусматривает поиск консенсуса и стремление к практическим решениям, что важно для организации, которая объединяет 31 страну с различными политическими и экономическими интересами.

Учитывая это, можно прогнозировать, что Рютте сосредоточится на укреплении оборонного потенциала Альянса и усилении партнерства со странами-партнерами, в частности с Украиной.

Одной из важных реформ, которую должен инициировать Рютте, является укрепление военно-технического сотрудничества между членами Альянса. Этот вопрос стал чрезвычайно актуальным на фоне российско-украинской войны, которая продемонстрировала уязвимость НАТО по быстрой реакции и координации между членами в поставках оружия и военной техники.

Также на фоне постковидного экономического спада значительно усилились центробежные настроения многих правительств приоретизировать наращивание собственных ВПК, вместо того, чтобы способствовать объединению технологий, что было одним из декларируемых приоритетов. Также Рютте может инициировать расширение кибербезопасности и противодействия гибридным угрозам, которые стали неотъемлемой частью современных вооруженных конфликтов.

Впрочем, самой большой задачей для генсека будет убедить правительства стран-членов увеличить расходы на оборону, по крайней мере до декларируемого уровня 2%. В то же время результаты выборов во многих странах свидетельствуют о росте поддержки избирателей интеграционных скептиков и изоляционистов, хотя запросы к Альянсу относительно ответов на прямые угрозы только растут.

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Наконец, на посту премьер-министра Нидерландов Рютте проявил себя как представитель типичного "нового поколения" европейских лидеров, которые приоретизируют вызовы глобальной безопасности, несмотря на национальные интересы и форматы многостороннего партнерства. Он уже заявлял, что одним из его приоритетов будет усиление сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом, в частности:

с Японией,

Южной Кореей,

Австралией.

Это соответствует Стратегии НАТО по партнерствам, а также позиционированию Альянса как глобального игрока, способного выходить за традиционные евроатлантические рубежи. Поэтому в ближайший период, Рютте будет вынужден найти непростой баланс между глобальными потребностями и узкими национальными интересами стран-членов.

Назначение Рютте: сигнал для Украины

Для Украины назначение Рютте имеет особое значение. Выбор генерального секретаря НАТО, который неоднократно выражал поддержку Украине, является сигналом о непоколебимой позиции Альянса в отношении российской агрессии. Рютте неоднократно заявлял, что будущее Украины лежит в составе европейского сообщества и в НАТО, подтверждая это своими действиями, в частности предоставлением военной помощи Киеву во время своего пребывания на посту премьер-министра.

Рютте также отмечал, что безопасность Украины является ключевым фактором для европейской и мировой безопасности, а это означает, что Киев может рассчитывать на дальнейшую поддержку в обороне против российской агрессии.

Более того, принимая во внимание заинтересованность НАТО в глобальных партнерах, которых можно привлекать к соответственности за региональную безопасность, перспективно для Украины это открывает возможность усиления ее международной поддержки на разных уровнях – от экономической помощи и оборонных соглашений до расширения тренировочных миссий и усиления военного присутствия НАТО в регионе Черного моря. Киев может рассчитывать на дальнейшую поддержку в обороне против российской агрессии.

Собственно первый зарубежный визит Рютте в Украину сразу после назначения на должность генерального секретаря НАТО является подобным символическим жестом, что подчеркивает его готовность держать Украину одним из приоритетов своей деятельности на должности. В Киеве он заявил, что НАТО продолжит политику "строительства мостов" к членству Украины в Альянсе через двусторонние соглашения о безопасности и новые инициативы вроде координационных центров для тренировки военных. Это предусматривает продолжение многомиллиардной поддержки для Украины, а также усиление сотрудничества в военной и оборонной сферах.

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Впрочем, это не означает, что имея даже "хорошего друга" за генсека, наше вступление в Альянс автоматически решено или будет хотя бы ускорено. В отличие от вступления в ЕС, НАТО не предусматривает сложной пошаговой процедуры вступления и соответствия какому-то четкому перечню критериев. Если проще, то вся процедура сводится к официальному приглашению страны, обсуждения ее вступления и принятия коллегиального решения о принятии страны с последующим парафированием соглашения о присоединении каждой страной-членом.

В случае Швеции и Финляндии мы наблюдали, что обсуждения продолжались очень формально – аж один день. Однако на уровне согласований несколько стран тормозили присоединение, выторговывая себе уступки и бонусы, которые не связаны с самой деятельностью Альянса коллективной безопасности. Иначе говоря, вопрос вступления является политическим, и зависит от настроений во всех столицах организации. Поэтому самостоятельно генсек НАТО не способен никоим образом повлиять на процесс, кроме как ставить этот вопрос на повестку дня и сглаживать острые углы.

Вполне вероятно, что Рютте попытается продвинуть вопрос официального приглашения, однако убедить все страны-члены не его задача, а украинской дипломатии и крупнейших адвокатов Украины. Здесь очень показательным будет пример США – если Белый Дом еще за последние месяцы власти президента Джо Байдена согласится возглавить этот процесс, как мы видели в случае консолидации помощи в рамках формата "Рамштайн", то даже странам-скептикам как Германии, Венгрии или Словакии будет трудно удержать свою позицию.

Однако неготовность поднимать этот вопрос и убеждать других мы наблюдаем именно со стороны Вашингтона.

Другая угроза, конечно, будет заключаться в том, чтобы приглашение как первый шаг в НАТО не оказалось лишь политической декларацией, лишенной следующих обсуждений и условий. В том, что условия будут, можно не сомневаться, и, вероятно, синхронизируются с некоторыми условиями относительно членства в ЕС.

В этом аспекте личность Рютте может быть довольно полезной. Он известен как сторонник открытых дверей НАТО для новых членов, что было одной из позиций, которые он отстаивал как премьер Нидерландов. Поэтому можно надеяться, что он будет проводить необходимую внутреннюю работу по согласованию позиций членов, в частности поиска решений, как Альянс сможет выполнять свои обязательства по коллективной обороне на фоне временной оккупации территории Украины, а не отложит их в долгий ящик.

Вместо вывода

Марк Рютте на посту генерального секретаря НАТО – это явное свидетельство эволюции Альянса в новую эру глобальной безопасности. Для Украины это назначение открывает перспективы углубления сотрудничества с НАТО и получения дополнительной поддержки в борьбе против российской агрессии.

Хотя Рютте вряд ли принесет революционные изменения, его стиль руководства, вероятно, будет направлен на постепенное укрепление Альянса и развитие новых партнерств, что является важным для Украины в современных реалиях глобальной политики.

В конце концов, будем искренне надеяться, что именно при этом генсеке Украине все же удастся стать частью евроатлантической семьи безопасности.