Такое мнение выразил 24 Каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что оккупанты все больше будут опираться в своих наступательных операциях на человеческий ресурс, чем на технический. Такие действия приведут к еще большим потерям врага в живой силе при дефиците механизированной составляющей.
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Имели возможность эффективно наступать
Когда россияне начинали полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, использовали ресурс в 180 тысяч личного состава войск. Эти войска были почти полностью укомплектованы – на 95-100% – и обеспечены всем.
А сейчас у оккупантов средний показатель штатной комплектации – 30 – 40%, так что дефицит составляет 60 – 70%.
Когда в начале войны эти 180 россиян наступали, они почти дошли до Киева, захватили почти всю Черниговскую и Сумскую области. Частично присутствовали в Полтаве и Житомире. Оккупировали большую часть Харьковской области, а также частично Запорожскую и Херсонские области. Вышли на Николаев. Затем оккупанты начали бежать под давлением ВСУ.
Когда у россиян была полная штатная комплектация, у них была возможность результативно наступать. Вот что такое эффективное наступление, когда подразделение обеспечено всем,
– отметил военный обозреватель.
Почти два месяца сражаются за Авдеевку
Потери у оккупантов тогда были совсем другими. Когда в то время у них погибало 400 – 500 единиц личного состава в сутки, для ВСУ это были невероятные цифры. Сейчас украинские силы ликвидируют 1000 – 1200 оккупантов, и это количество уже не впечатляет.
Сегодня на территории Украины находится оккупационное войско в составе 450 тысяч. Это почти в 2 раза больше, чем было в начале войны. Они могут наступать, но чем могут похвастаться? Они не захватили город-миллионник, район или область целиком,
– подчеркнул он.
Два с половиной месяца россияне бьются лбом о забор коксохимического завода в маленьком городке Авдеевка, возле которого сосредоточено 40 тысяч личного состава, и это количество они сейчас увеличивают до 60 тысяч.
"В 2022 году 40 тысяч россиян шли на Киев. Сейчас совсем другая ситуация: более 40 тысяч не могут захватить Авдеевку. Вот и вся разница", – объяснил Александр Коваленко.
Враг продолжает нести тяжелые потери
- Украинские защитники по состоянию на 29 декабря в сутки ликвидировали 850 оккупантов. А с начала полномасштабного вторжения россияне лишились 357 520 единиц личного состава.
- Также захватчики избавляются от большого количества вооружения и техники. В частности: танков – 5 953 (+13) единицы, боевых бронированных машин – 11 033 (+18) единицы, артиллерийских систем – 8 417 (+26) единиц, РСЗО – 938 (+3) единиц, средства ПВО – 620 (+) 3) единиц, самолеты – 329 единиц, вертолеты – 324 единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 539 (+36) единиц, крылатые ракеты – 1 620 единиц, корабли и катера – 23 единицы, подводные лодки – 1 единица.
- Наши защитники перемалывают силы противника и на отдельных участках фронта. Да, 28 декабря, под Синьковкой в Харьковской области враг пытался атаковать 14-ю отдельную механизированную бригаду и 30-ю отдельную механизированную бригаду. Но оккупантам был нанесен мощный удар. В результате действий ВСУ враг потерял: 1 танк, 3 боевые машины пехоты, 30 единиц личного состава. Также получил повреждение 1 танк оккупантов, а 10 кафиров получили ранения.