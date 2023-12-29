Таку думку висловив 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначивши, що окупанти дедалі більше спиратимуться у своїх наступальних операціях на людський ресурс, ніж на технічний. Такі дії призведуть до ще більших втрат ворога у живій силі при дефіциті механізованої складової.
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Мали можливість ефективно наступати
Коли росіяни починали повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року, то використовували ресурс у 180 тисяч особового складу військ. Ці війська були майже повністю укомплектовані – на 95 – 100% – та забезпечені усім.
А зараз в окупантів середній показник штатної комплектації – 30 – 40%, отже дефіцит складає 60 – 70%.
Коли на початку війни ці 180 росіян наступали, вони майже дійшли до Києва, захопили чи не усю Чернігівську та Сумську області. Частково були присутні в Полтаві та Житомирі. Окупували більшу частину Харківської області, а також частково Запоріжжя та Херсонщину. Вийшли на Миколаїв. Потім окупанти почали тікати під тиском ЗСУ.
Коли у росіян була повна штатна комплектація, вони мали можливість результативно наступати. От що таке ефективний наступ, коли підрозділ забезпечений усім,
– зазначив військовий оглядач.
Майже два місяці б'ються за Авдіївку
Втрати в окупантів тоді були зовсім іншими. Коли на той час у них гинуло 400 – 500 одиниць особового складу за добу, для ЗСУ це були неймовірні цифри. Зараз українські сили ліквідують 1000 – 1200 окупантів, і ця кількість вже не вражає.
Сьогодні на території України перебуває окупаційне військо у складі 450 тисяч. Це майже у 2 рази більше, ніж було на початку війни. Вони можуть наступати, але чим можуть похизуватися? Вони не захопили місто-мільйонник, район чи область цілком,
– наголосив він.
Два с половиною місяці росіяни б'ються лобом о паркан коксохімічного заводу в маленькому містечку Авдіївка, біля якого зосереджено 40 тисяч особового складу, і цю кількість вони зараз збільшують до 60 тисяч.
"У 2022 році 40 тисяч росіян йшли на Київ. Зараз зовсім інша ситуація: понад 40 тисяч не можуть захопити Авдіївку. Ось і вся різниця", – пояснив Олександр Коваленко.
Ворог продовжує зазнавати важких втрат
- Українські захисники станом на 29 грудня за добу ліквідували 850 окупантів. А з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 357 520 одиниць особового складу.
- Також загарбники позбуваються великої кількості озброєння та техніки. Зокрема: танків – 5 953 (+13) одиниці, бойових броньованих машин – 11 033 (+18) одиниці, артилерійських систем – 8 417 (+26) одиниць, РСЗВ – 938 (+3) одиниць, засоби ППО – 620 (+3) одиниць, літаки – 329 одиниць, гелікоптери – 324 одиниць, БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 539 (+36) одиниць, крилаті ракети – 1 620 одиниць, кораблі та катери – 23 одиниці, підводні човни – 1 одиниця тощо.
- Наші захисники перемелюють сили противника й на окремих ділянках фронту. Так, 28 грудня, під Синьківкою у Харківській області ворог намагався атакувати 14 окрему механізовану бригаду та 30 окрему механізовану бригаду. Але окупантам було завдано потужного удару. Внаслідок дій ЗСУ ворог втратив: 1 танк, 3 бойові машини піхоти, 30 одиниць особового складу. Також зазнав пошкодження 1 танк окупантів, а 10 окупанті зазнали поранень.