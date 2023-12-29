Таку думку висловив 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначивши, що окупанти дедалі більше спиратимуться у своїх наступальних операціях на людський ресурс, ніж на технічний. Такі дії призведуть до ще більших втрат ворога у живій силі при дефіциті механізованої складової.

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Мали можливість ефективно наступати

Коли росіяни починали повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року, то використовували ресурс у 180 тисяч особового складу військ. Ці війська були майже повністю укомплектовані – на 95 – 100% – та забезпечені усім.

А зараз в окупантів середній показник штатної комплектації – 30 – 40%, отже дефіцит складає 60 – 70%.

Коли на початку війни ці 180 росіян наступали, вони майже дійшли до Києва, захопили чи не усю Чернігівську та Сумську області. Частково були присутні в Полтаві та Житомирі. Окупували більшу частину Харківської області, а також частково Запоріжжя та Херсонщину. Вийшли на Миколаїв. Потім окупанти почали тікати під тиском ЗСУ.

Коли у росіян була повна штатна комплектація, вони мали можливість результативно наступати. От що таке ефективний наступ, коли підрозділ забезпечений усім,

– зазначив військовий оглядач.

Важливо! Володимир Зеленський 29 грудня приїхав до Авдіївки, де тривають важкі бої. Президент привітав українських воїнів з Різдвом та Новим роком та вручив нагороди.

Майже два місяці б'ються за Авдіївку

Втрати в окупантів тоді були зовсім іншими. Коли на той час у них гинуло 400 – 500 одиниць особового складу за добу, для ЗСУ це були неймовірні цифри. Зараз українські сили ліквідують 1000 – 1200 окупантів, і ця кількість вже не вражає.

Сьогодні на території України перебуває окупаційне військо у складі 450 тисяч. Це майже у 2 рази більше, ніж було на початку війни. Вони можуть наступати, але чим можуть похизуватися? Вони не захопили місто-мільйонник, район чи область цілком,

– наголосив він.

Два с половиною місяці росіяни б'ються лобом о паркан коксохімічного заводу в маленькому містечку Авдіївка, біля якого зосереджено 40 тисяч особового складу, і цю кількість вони зараз збільшують до 60 тисяч.

"У 2022 році 40 тисяч росіян йшли на Київ. Зараз зовсім інша ситуація: понад 40 тисяч не можуть захопити Авдіївку. Ось і вся різниця", – пояснив Олександр Коваленко.

Ворог продовжує зазнавати важких втрат