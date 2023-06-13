Украина изменила условия выезда детей за границу: что нужно знать

Кабмин изменил условия выезда за границу. Некоторые доверенности, оформленные на белой бумаге, лишились своей действительности.

Постановление кабинета министров Украины №469 внесло изменения действительности доверенностей для выезда детей за границу.

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Что изменилось

Постановлением предусмотрено, что нотариально заверенные доверенности на белой бумаге, изданные после 23 мая, теряют свою действительность.

Речь идет о доверенностях, выданных без использования специальных бланков нотариальных документов на белых листах бумаги и удостоверенных нотариусом.

Какие доверенности остаются действительными

Доверенности, полученные до 23 мая, будут действовать во время военного положения и в течение месяца со дня его прекращения. Их будут проверять пограничники путем получения справки о подтверждении или опровержении удостоверения нотариусом такой доверенности.

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