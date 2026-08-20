Ракетный обстрел повредил железную дорогу: пришлось изменить маршруты поездов на Киев
Укрзализныця изменила расписание и маршруты пригородных поездов к столице из-за повреждений инфраструктуры в результате атаки на Киев и область. Временные ограничения затронут пассажиров из нескольких областей.
Речь идет о Киевской, Черниговской и Сумской. Какие именно изменения произошли, расскажет 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Изменились маршруты поездов в Киев из-за атаки 20 августа: что известно?
Из-за повреждений инфраструктуры в результате массированной комбинированной воздушной атаки по Киеву и области Укрзализныця вносит изменения в расписание пригородных поездов в столицу. Изменения затронут Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.
По измененному маршруту будут курсировать:
№6903 и №6905 Нежин – Бобрик (вместо Нежин – Киев)
№6902 и №6906 Бобрик – Нежин (вместо Киев – Нежин).
№893 Конотоп – Бобрик (вместо Конотоп – Киев)
№ 894 Бобрик – Нежин (вместо Киев – Нежин).
Не смогут совершить рейс:
№6909 и №6911 Нежин – Киев-Волынский.
№6910 Киев-Волынский – Нежин.
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В течение дня возможны изменения и на других участках, а также задержки в движении пригородных поездов из соображений безопасности. На момент публикации атака продолжается – позаботьтесь о своей безопасности!