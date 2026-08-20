Мовиться про Київську, Чернігівську та Сумську. Які саме зміни відбулися, 24 Канал розповість із посиланням на Укрзалізницю.

Змінилися маршрути потягів до Києва через атаку 20 серпня: що відомо?

Через пошкодження інфраструктури внаслідок масованої комбінованої повітряної атаки по Києву та області Укрзалізниця змінює у рух приміських поїздів до столиці. Зміни зачеплять Київщину, Чернігівщину й Сумщину.

Зміненим маршрутом курсуватимуть:

№6903 та №6905 Ніжин – Бобрик (замість Ніжин – Київ)

№6902 та №6906 Бобрик – Ніжин (замість Київ – Ніжин).

№893 Конотоп – Бобрик (замість Конотоп – Київ)

№894 Бобрик – Ніжин (замість Київ – Ніжин).

Не матимуть змоги здійснити рейс:

№6909 та №6911 Ніжин – Київ-Волинський.

№6910 Київ-Волинський – Ніжин.

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Упродовж дня можливі зміни й на інших ділянках, а також затримки у русі приміських поїздів із безпекових міркувань. На момент публікації атака триває – подбайте про безпеку!