Изменим правила игры, – военный эксперт назвал оружие, необходимое ВСУ для контрнаступления

Темпы продвижения оккупантов минимальны. Оборона Украины эффективна, в то же время поставка отдельных видов оружия может существенно изменить ситуацию на фронте.

Продвижение россиян настолько незначительно, что благодаря использованию больших мощностей в дальнейшем ВСУ смогут провести контрнаступательные действия, которые существенно отбросят врага. Об этом в эфире 24 канала рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

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Какое оружие нужно для контрнаступления

Контрнаступление – это, условно, возможность уничтожать врага мощно и на больших дальностях, заметил Сергей Згурец. В частности, в ответ на вопрос об оружии, которое нужно для контрнаступления, он обратил внимание на американские системы M270 и HIMARS.

В то же время, главное, по его словам, оперативно тактические ракеты с дальностью до 300 километров.

Если мы выйдем на получение ракет с дальностью до 300 километров, мы существенно поменяем правила игры на поле боя,

– заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

"Мы сможем уничтожать базы, войска на линиях развертывания, командные пункты до того, как нам придется брать Javelin и уничтожать российский танк на расстоянии 2 километра", – добавил военный эксперт.

Оружие для Украины: последние новости

Обратите внимание, что 28 апреля в США поддержали ленд-лиз для Украины.

В результате Соединенные Штаты смогут ускорить поставки в Украину вооружения в частности.

Де-факто соответствующая процедура позволяет получать вооружение с положениями, предусматривающими, что страны-получатели произведут выплату позже.

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