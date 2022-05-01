Просування росіян настільки незначне, що завдяки використанню більших потужностей надалі ЗСУ зможуть провести контрнаступальні дії, які суттєво відкинуть ворога. Про це в ефірі 24 каналу розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.

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Яка зброя потрібна для контрнаступу

Контрнаступ – це, умовно, можливість знищувати ворога потужно і на більших дальностях, зауважив Сергій Згурець. Зокрема, у відповідь на питання щодо зброї, яка потрібна для контрнаступу, він звернув увагу на американські системи M270 та HIMARS.

Водночас головне, за його словами, оперативно тактичні ракети з дальністю до 300 кілометрів.

Якщо ми вийдемо на отримання ракет з дальністю до 300 кілометрів, ми суттєво міняємо правила гри па полі бою,

– заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

"Ми зможемо знищувати бази, війська на лініях розгортання, командні пункти до того як нам доведеться брати Javelin і знищувати російський танк на відстані 2 кілометри", – додав військовий експерт.

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Зауважте, що 28 квітня у США підтримали ленд-ліз для України.

Внаслідок цього Сполучені Штати зможуть прискорити постачання в Україну озброєння зокрема.

Де-факто, відповідна процедура дозволяє отримувати озброєння з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі здійснять виплату пізніше.

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