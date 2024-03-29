"Это мои горы, и я здесь хозяин", или что такое идентичность и как ее изменить
Значительное количество украинцев, в том числе и с ныне оккупированных территорий, выросли в окружении культурных нарративов "русского мира". Война против Украины, а впоследствии и полномасштабное вторжение, вызвали для таких украинцев огромную психологическую травму, так сказать, конфликт идентичностей. Что с этим делать – читайте в авторской колонке для 24 Канала.
"Идентичность – изменчивое постоянство". Так отмечает выдающийся исследователь Поль Рикер, и с ним трудно не согласиться. Говоря сегодня об идентичности, мы будем руководствоваться одним из определений национальной идентичности.
Читайте также Чтобы сохранить Харьков, необходимо политическое решение союзниковНациональная или культурная идентичность – это стабильное восприятие человеком себя как представителя национального или культурного пространства, как личности, усвоившей принципы, ценности, инструменты коммуникации, художественный язык и т.д. обозначенной системы и превратила/преобразует себя по заданному образцу.
Идентичность предполагает, что вы сознательно и подсознательно, рационально и иррационально принадлежите к определенному пространству, владеете разговорным или литературным языком. Вы усвоили художественный и символический язык этого общества, читаете, пишете, слушаете и слышите, вы понимаете шутки, обмениваетесь мемами, быстро перебрасываетесь фразами из стихов или фразами из кинофильмов.
Когда ты пишешь друзьям в чате: "Это мои горы, и я здесь хозяин!", – а в ответ получаешь: "Кто придет мне в дом и будет говорить, как я должен жить – выхаркает свои печени, клянусь", – вы понимаете, о чем говорится, потому что знаете и чувствуете контекст и не нуждаетесь в дополнительных объяснениях.
В этом определении национальной идентичности для нас важнейшей является ее динамичность. Идентичность – это тождественность, но это еще и возможность менять себя, превращать по заданному или выбранному образцу.
Украинцы гордятся своим гражданством
Метрики и исследования делают любое теоретическое утверждение более обоснованным. Я часто привожу в качестве примера изменения идентичности "Мировое исследование ценностей" – одно из самых авторитетных международных исследований, которое охватывает почти 120 стран/обществ (почти 95% мирового населения). Украина продолжает принимать в нем участие, и мы можем проследить интересные изменения.
В 2011 году около 60% украинцев в опросе сказали, что гордятся своим гражданством. В 2020 году таких было около 80%. Вспомним, что к тому времени уже состоялась Революция Достоинства, началась война, часть наших территорий была оккупирована.
Итак, идентичность изменчива, мы можем ее формировать. Соответственно есть инструменты, каналы, способы влиять на формирование коллективной, национальной и культурной идентичности. Это дает нам ощущение того, что мы субъектны.
Обсуждали, как все это работает, во время моей лекции "Почему важно говорить об идентичности в условиях войны" для дискуссионной платформы "В поисках идентичности".
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Стратегии формирования национальной идентичности
Испанская исследовательница Монсеррат Гибернау считает, что нет одной единой стратегии, универсального рецепта – все зависит от международных/внутриполитических условий, конфликтов исторического развития общества. В то же время, пишет профессор Гибернау, мы можем опираться на опыт успешных в смысле формирования национальной идентичности стран и выделить для себя те стратегические направления, которые важны для нашей страны.
Создание единого образа нации
В каждой стране мира существует региональный патриотизм. Различные регионы демонстрируют различные традиции, языковые различия и тому подобное. Несмотря на это страна должна сформировать национальную идентичность, а для этого чрезвычайно важно формирование единого образа нации. Он формируется на основе знания истории, собственной культуры и культуры народов, живущих рядом, все это помогает осознавать себя.
Украина – полиэтническая страна. Украинская политическая нация формировалась, формируется и будет формироваться из представителей разных национальностей, и поэтому формирование единого образа нации должно охватывать представления коренных народов Украины, национальных меньшинств. Но, конечно, на первый план выходит представление нации о себе как о доминирующей культурной группе.
Введение ряда ритуалов, символов, памятных дат
Годовой цикл праздников, набор общих ценностей, символов и традиций (флаги, монеты, гимны, униформы, памятники и церемонии) создают общее символическое поле, которое формирует чувство коллективного единства, социальные связи между индивидами и общинами. Сообщество, в конце концов, нация превращается в группу "вдохновленных верой", способных преодолевать трудности и препятствия.
Для формирования национальной идентичности также чрезвычайно важна политика памяти. Мы долго находились в составе Советского Союза, где существовала скорее политика забывания, чем политика памяти, и это был сознательный политический выбор.
Сегодня у общин и семей, потерявших своих сыновей и дочерей, есть мощный запрос на практику коммеморации, на мемориализацию памяти героев. Поэтому одна из приоритетных задач - выработать корректные, адекватные и художественно достойные (не только идеологически) способы и методы совместного поминовения.
Формирование гражданской политики и укрепление гражданской идеологии
Гражданская политика понимается в этом контексте как совокупность политико-юридических и социоэкономических прав и обязанностей, способствующая формированию чувства лояльности к государству, его политическим институтам. Государство уполномочивается проводить демаркационную линию между теми, кто принадлежит/не принадлежит к сообществу граждан.
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Граждане страны должны быть равными перед законом, иметь равные права и обязанности и выполнять свои обязанности по отношению к государству. Это дорога в обе стороны: гражданин имеет права и обязанности перед государством, государство имеет права и обязанности перед гражданином. Национальная идентичность точно зависит от того, насколько мощно в обществе работает, живет и дышит верховенство права.
Общие враги
К сожалению, Украина своим трагическим, кровавым опытом доказала то, что наличие общего врага очень сильно укрепляет осознание самих себя, ощущение принадлежности к украинской нации. Мы уже упоминали, что сегодня более 90% украинцев гордятся своим украинским гражданством.
Обратите внимание: здесь говорится о гражданстве, а не об этнической принадлежности. Граждане Украины являются разными по этнической принадлежности людьми.
Национальное образование
Это, как по мне, ключевой игрок на поле формирования национальной идентичности. В рамках национального образования во время военного вторжения мы можем и должны формировать то, что называется one voice policy – политика одного голоса.
От детского сада, игрушек, которыми играют наши дети, и детских книг, которые они читают, – до школьной программы по истории, литературы и других предметов, университетских программ, специальных курсов и программ последипломного образования. В конце концов, все форматы и все формы образования должны быть выстроены в соответствии с теми ценностями и принципами, по которым хочет развиваться украинская политическая нация.
Наши ценности определяют наше будущее
"Ценности мажутся на хлеб", – пишет Ярослав Грицак. Обидно, но достаточно долгое время Украина не имела отработанной и системной политики национальной идентичности.
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В декабре 2022 года в Украине был принят Закон "Об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности". В декабре 2023-го – стратегия, которая отвечает за воплощение закона. Эти документы структурируют представление общества и государственных органов о том, что такое национальная и гражданская идентичность и как ее реализовать. До полномасштабного вторжения такого закона в Украине не было.
Несмотря на все их несовершенства и необходимость доработки, и закон, и стратегия очевидно могут и будут совершенствоваться, они являются важной точкой роста для Украины. Мы можем развивать дальше наше понимание национальной и гражданской идентичности и становиться активными участниками процесса.
Кроме того, закон определяет перечень национальных ценностей, которые важны для формирования украинской национальной и гражданской идентичности. Эти ценности в большинстве совпадают с ценностями Европейского Союза.
Право быть собой
Мы должны стать мощной, объединенной нацией. Украинцы борются за свою уникальность, идентичность и само существование. Идентичность – это право быть собой. Все три слова в этой фразе важны.
Я часто вспоминаю текст Михаила Грушевского, написанный в начале XX века, "Кто такие украинцы и чего они хотят". Грушевский очень выразительно пишет о том, что мы сами уладим свои дела в своем крае, нам не нужно чужое вмешательство. Мы не будем мириться с тем, что кто-то хочет нам указывать, что делать, как и зачем. Мы справимся со своими задачами тогда, когда будем обезопасены от внешнего вмешательства.
Мало что, к сожалению, изменилось с начала XX века, мы все еще находимся под угрозой. Поэтому осознание самих себя, наполнение смыслами и содержаниями своей истории, жизни и борьбы сегодня жизненно необходимо. Национальная культура – основа формирования национальной идентичности. Национальная идентичность – основа национальной безопасности.
Боремся, мы того стоим.