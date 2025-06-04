Новый президент в Польше: почему Киеву не стоит паниковать, но следует быть бдительным

Президентские выборы в Польше завершились минимальной победой кандидата от "Право и справедливость" Кароля Навроцкого, что позволило оппозиционной партии взять определенный реванш за потерю парламентского большинства в 2023 году.

Украине сейчас не следует паниковать

Несмотря на то, что новый Президент подписал меморандум с одним из лидеров "Конфедерации" Славомиром Ментценом, который не допускает членство Украины в НАТО, а также отметился рядом противоречивых, а иногда и провокационных заявлений относительно евроинтеграционных перспектив Украины, – паниковать не время. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Во-первых, ключевые инструменты формирования политического курса страны, в частности на внешнем треке, остаются в Правительстве, а практический функционал Президента довольно ограничен. Именно Премьер и его команда формируют пакеты помощи, принимают стратегические решения и имеют фундаментальное влияние на ведение внешней политики.

Кроме того, первые сообщения Кароля Навроцкого по теме Украины свидетельствуют, что как минимум в вопросе безопасности он будет проявлять объективность. Стабильная ситуация в Украине – это стратегический интерес Польши и поражение российской федерации. Объективно – нового Президента трудно обвинять в отсутствии государственной позиции или присутствии пророссийских настроений.

Во-вторых, мы уже неоднократно были свидетелями того, что польское руководство в первую очередь ориентируется на собственные интересы, и никто не пойдет на жертвы ради Украины, если это как-то будет мешать Польше. Дипломатия перешла в плоскость сурового прагматизма, и даже если бы победу одержал кандидат от "Гражданской платформы" – он бы также действовал в фарватере политики – Украина буфер безопасности от России, Польша не будет переходить "красные линии" в вопросе поддержки Украины и тому подобное.

Поэтому при любых обстоятельствах наши отношения будут развиваться не на основе эйфории безлимитного партнерства, а в рамках холодных расчетов. Конечно, сложно надеяться на то, что Кароль Навроцкий продолжит мощную проукраинскую линию в масштабах предшественника Анджея Дуды, с которым у Владимира Зеленского сложились чрезвычайно теплые политические отношения. Однако поле для налаживания коммуникации достаточно широкое.

Несмотря на ожидаемые замечательные отношения Кароля Навроцкого с венгерским премьером Виктором Орбаном, пока не стоит считать, что он будет действовать в отношении Украины аналогичным образом.

Кароль Навроцкий в полной мере будет ориентироваться на позицию Администрации Дональда Трампа. Для него – это будет выступать приоритетом, что отразится на подходах к Украине.

Поэтому необходимо учитывать тот фактор, что польский Президент будет выстраивать связи с так называемой группой MAGA и окружением американского коллеги. Вряд ли он в первую очередь будет заниматься адвокацией интересов Украины, но практика показала, что даже активная позиция Анджея Дуды по указанному вопросу не имела кардинального влияния на действия Дональда Трампа.

Таким образом, Украине придется в дальнейшем вести активную работу над тем, чтобы обеспечить двухпартийную поддержку в Польше, где электорат почти поровну распределился между обоими кандидатами.

Есть риски, с которыми Киеву следует считаться

Если в ближайшую перспективу можно смотреть без паники, то вот на стратегическом уровне, есть риски, которые особенно стоит учитывать.

Даже если Дональду Туску удастся удерживать коалицию в условиях противостояния с Президентом до очередных парламентских выборов, в 2027 году будут расти перспективы для прихода к власти большинства правых сил.

Если взглянуть статистику, то "ПиС" стабильно удерживает рейтинги на уровне 30%, но вот президентская кампания продемонстрировала, что другие представители правых сил – Славомир Ментцен и Гжегож Браун – суммарно набрали более 20%.

Если "Конфедерации" удастся удержать или даже развить указанный результат на следующих парламентских выборах – четко вырисовываются контуры коалиции правых сил. В таком случае, украинской стороне будет меньше поводов для оптимизма.

Также стоит заметить, что президентские выборы пока не финальная точка политической кампании в Польше. Ведь Премьер-Министр Дональд Туск обратился к Сейму на предмет голосования вотума доверия действующему Правительству. В базовом сценарии – его должны одобрить, поскольку парламентские большинство и в дальнейшем насчитывает достаточное количество голосов.

Приоритетным планом для действующего Премьера будет служить удержание коалиции и продолжение каденции правительства, чтобы удержать власть и улучшить ситуацию накануне следующих парламентских выборов 2027 года.

Однако отныне необходимо учитывать все возможные сценарии – даже досрочные выборы – хотя большинство экспертов сходится на их низкой вероятности.

Во-первых, внутри коалиции уже начались определенные противоречия. Особенно со стороны спикера Сейма Шимона Головни, который провалил президентскую кампанию. Он ставит под сомнение решение Дональда Туска по вотуму и ищет возможности сохранить позицию собственной партии в Правительстве накануне масштабной перезагрузки.

Во-вторых, "ПиС" не теряет возможности расшатывать единство партий власти. Они уже предложили техническое Правительство, пытаясь вывести из коалиции партию В.Косиняка-Камыша "PSL" (блок "Третья дорога"). Сейчас эти планы выглядят слишком оптимистичными, но определенной турбулентности ситуации точно добавляют.

Таким образом, если наиболее вероятный сценарий не случится и вотум будет провален (до этого польская история знала только положительные прецеденты голосования), Польша будет стоять на пороге досрочных выборов в парламент.

Ситуация довольно динамичная и официальному Киеву следует учитывать то, что Польша будет оставаться надежным союзником в вопросах безопасности, но вот другие сферы – аграрный сектор, европейская интеграция, историческая память – здесь мы будем чувствовать жесткое позиционирование интересов официальной Варшавы.

В любом случае мы будем наблюдать все больший прагматизм в польской политике в отношении Украины независимо от парламентских конфигураций. Период "теплой ванны" двустороннего партнерства в начале полномасштабного вторжения России постепенно исчерпывается еще с 2023 года.

Это не означает, что мы движемся к конфликту как с руководством Венгрии или Словакии, поскольку Польша будет оставаться партнером, который поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией.

Однако уровень указанной поддержки напрямую будет зависеть от интересов официальной Варшавы: там где они взаимосвязаны – все будет оставаться стабильно и перспективно, но там где есть разногласия – польская сторона будет действовать жестко. Украинский курс внешней политики должен учитывать указанное обстоятельство, особенно когда власть в Польше будет делиться между различными центрами.