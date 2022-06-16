Изменится позиция Нидерландов и Дании – Саакян о результатах визита лидеров ЕС

В Киев 16 июня с визитом прибыли канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Иоганнис. Эти лидеры могут повлиять на позиции всего Евросоюза.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, это важный для Украины визит.

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Саакян подчеркнул, что ключевой месседж европейских лидеров – это то, что все эти страны поддерживают кандидатство на членство Украины в ЕС .

"Визит лидеров означает, что они согласовали между собой эту поддержку. Также визит важен своей символичностью. Это означает масштабную поддержку Украины ключевыми странами Европы", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, Париж и Берлин хотели показать, что они являются центром принятия решений в Европе. Это фактически противовес заявлениям Британии, которое постоянно поддерживает Украину.

Саакян отметил, что каждый остался при своих позитивах – Шольц, Макрон, Драги и Иоганнис нашли свои внутренние политические электоральные баллы, а Украина получила символическую поддержку.

От этих европейских политиков Украина получила ясное заявление о поддержке кандидатства Украины на членство в ЕС. Я думаю, что в ближайшее время Украина увидит, в частности, и изменения позиции Нидерландов и Дании в поддержке.

– заявил он.

Эксперт добавил, что влияние Германии на эти страны хотя формально нигде не заявлено, но присутствует.

Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги засвидетельствовали в Киеве, что поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС . Такая же позиция у Румынии, чей президент Клаус Иоганнис присоединился к визиту.

В то же время недавно Дания и Нидерланды выступили против кандидатства Украины на вступление в ЕС.

Поэтому президент Владимир Зеленский спросил премьер-министров Нидерландов Рютте: "Если вы думаете, что в ЕС нет для нас места, то вы должны сказать это четко".

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен убеждена, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС – историческое решение для Европы. Она верит, что в будущем это решение будет рассматриваться как правильное и необходимое.

Уже в скором времени Украина узнает, получит ли статус кандидата на вступление в ЕС. Брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк предполагает , что Украина и Молдова получат такой статус, а заявка Грузии останется во взвешенном состоянии.

Так, в пятницу, 17 июня Еврокомиссия предоставит вывод о возможном статусе Украины. А уже на следующей неделе решение будет приниматься Европейским советом.

Ранее было известно, что большие страны Европы были против предоставления Украине статуса кандидата. Они боятся россиян и не хотят идти с ними на открытую конфронтацию. Кроме того, их беспокоят расходы, которые нужно понести для послевоенного восстановления Украины.

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