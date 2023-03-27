Изнасилование 14-летней девочки на Закарпатье: все о приговоре, который всколыхнул Украину

На Закарпатье суд вынес приговор трем несовершеннолетним насильникам, обидевшим 14-летнюю девочку. Это дело вызвало резонанс у общества, а решение судьи возмутило его.

24 Канал собрал все, что известно о деле несовершеннолетних насильников. Читайте дальше, какой же приговор вынесли в суде, какое наказание ожидает преступников и как на это отреагировала власть и общество.

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Насиловали и снимали на видео

Как сообщили следователи, в августе 2021 года трое ребят пригласили девушку. Заметим, что все они были знакомы, так что 14-летняя жертва даже не подозревала, что ее обидят. Она вместе со злоумышленниками спустилась в подвал, где один из них ударил ее в живот, а другой наклонил ее голову и зажал между ног, чтобы она не сопротивлялась.

После этого преступники раздели потерпевшую и по очереди ее насиловали. На этом издевательство не прекращалось, ведь весь процесс они снимали на телефон, чтобы потом среди учеников местной школы распространить порнографические материалы с девочкой.

Заметим, что потерпевшая в течение определенного времени не рассказывала, что с ней произошло. Определенные изменения в ее поведении заметила бабушка. Она заметила, что внучка стала мрачной, замкнутой в себе и у нее были проблемы со сном. Но о самом факте изнасилования ей рассказали полицейские.

Девочка подчеркнула, что у нее были приятельские отношения с парнями, которые решили ее потом изнасиловать. А не рассказывала об этом случае она потому, что чувствовала стыд за то, что произошло.

Каким было решение суда

Троим обвиняемым Воловецкий районный суд Закарпатской области вынес приговор в виде 5 лет тюрьмы. Но их не посадили за решетку, а освободили от этого, ссылаясь на то, что преступники несовершеннолетние. Поэтому вместо этого им назначили испытательный срок на 2 года.

На это решение повлияли положительные отзывы о них, как по месту жительства, так и в учебных заведениях. Кроме того, до этого у них не было судимостей.

Помимо испытательного срока парни должны компенсировать моральный вред пострадавшей. Она потребовала выплатить ей 450 тысяч гривен. Но каждый из парней возместил ей всего по 20 тысяч. После этого сторона обвинения просила суд взыскать разницу – 390 тысяч гривен – в свою пользу.

В решении суд обязал каждого из парней:

выплатить пострадавшей по 60 тысяч гривен компенсации;

покрыть процессуальные расходы на сумму по 25 тысяч гривен.

Решение суда можно обжаловать в течение 30 дней. И это уже планируется сделать. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

С отцом потерпевшей связался местный журналист. Представителю СМИ он заявил, что готов бороться до конца и подавать апелляцию по решению суда.

У девочки не было адвоката в суде

По состоянию на 13:45 стало известно, что судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканич, которая принимала скандальное решение, не вышла 27 марта на работу. Онапосле массовой огласки и осуждения общественности. Об этом сообщили местные СМИ.

Следует заметить, в суде у девочки не было адвоката. Вместо этого ее интересы представляла служба защиты детей местного сельского совета. В нем секретаршей работает мать одного из насильников.

Примечательно, что в Закарпатской областной прокуратуре отмечали, что "в суде девушка факт изнасилования не подтвердила". И что на решение суда повлиял тот факт, что преступники несовершеннолетние, ранее не судимые, признали вину и раскаялись.

В местных СМИ отметили, что суд, принимая решение, опирался на "положительные характеристики", предоставленные:

представителями службы по делам детей;

а также от классных руководителей.

Они, собственно, пытались отмазать ребят. Об этом мы расскажем вкратце.

Парней отмазывали классные руководители

Так, педагоги Верхневоротского УОСО I-III ступеней имени Софии Малильо отметили, что "жалоб на поведение учеников не было". Следовательно, они считают, что заключение – слишком суровое наказание для насильников.

Главная редактор научно-популярного ресурса "Гендер в деталях" Тамара Злобина отреагировала на этот момент. Она подчеркнула, что преподаватели вместо профилактики преступности буквально поощряют ее отсутствием должного наказания и осуждения. Поэтому их следует за это наказать и отстранить от работы.

Учителя, которые дали положительную характеристику насильникам, судьи, которые дали условное наказание и смешной штраф – на самом деле отмазали преступников от ответственности, ухудшили уголовную обстановку в Украине, поддержали и поощрили культуру насилия над женщинами, культуру изнасилования. Все они соучастники преступления,

– подчеркнула Тамара Злобина.

Насильники изолированы от девочки

Об этом заявил глава Закарпатской ОВА Виктор Никита. Он также отметил, что прокуратура области подает апелляцию на решение суда.

"Фигуранты с момента совершения преступления не посещали школу вместе с потерпевшей. Находились под домашним арестом. После приговора суда они учатся дистанционно и фактически изолированы от девушки", – отметил он.

Он подчеркнул, что ситуацию держит под личным контролем. К этому привлекли все необходимые силы и средства для поддержания потерпевшей.

Делом заинтересовался омбудсмен

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на решение суда. Он отметил, что специалист регионального представительства Офиса Омбудсмена побывал в селе Верхние Ворота, где и произошло изнасилование.

Прежде его возмутило, что суд вынес приговор по статье о "сексуальном насилии, без проникновения", а не за изнасилование. Он также отметил, что права девочки были грубо нарушены. Прежде всего потому, что ее интересы представляла служба защиты детей местного сельсовета, которая же и выписывала положительные характеристики насильникам.

Мы тщательно проанализируем действия судьи. Будет направлено соответствующее письмо в Высший совет правосудия. Мы тщательно проанализируем действия прокуратуры. Соответствующее письмо будет направлено на Генпрокурора и в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров,

– подчеркнул Лубинец.

Это еще не все. Он пообещал проанализировать деятельность той же местной службы защиты детей. Собственно акцентировав внимание на том, что мать одного из преступников там работает. Следовательно, существуют сомнения в "беспристрастности" и профессиональности представления интересов жертвы.

Министр образования призвал к справедливому решению

В своем фейсбуке Оксен Лисовой отметил, что сейчас необходимо объединиться правозащитникам, общественным активистам, образовательному сообществу и лидерам мнений. Это позволит "встать на пути справедливого решения", чтобы этому не помешали ни связи, ни всяческие стигмы.

Я как отец двух сыновей, как мужчина, который много видел в жизни, стою на мнении, что виноват всегда только обидчик. Точка,

– подчеркнул он.

Также Лисовой отметил, что это решение демонстрирует искаженное чувство безнаказанности. А еще показывает, что все можно "решить и замять".

Он пообещал совместно с коллегами приложить все усилия, чтобы дело довести до того окончания, которого оно заслуживает. Речь идет о справедливом решении, в котором насильники не будут разгуливать на свободе после совершенного преступления.

"Мы не для того проходили болезненные и жертвенные трансформации, майданы и войну за ценности, чтобы общество до сих пор толеровало принципы, эффективно работавшие в 90-х", – подчеркнул он.

Телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина опубликовала пост, отреагировав на решение судьи. Публикацию она сопровождала хештегомИ ее мгновенно подхватили другие пользователи, что сделало дело еще более резонансным.