Изолировать государство-террориста: Украина будет просить G20 исключить из своего состава Россию

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Индонезии 15 – 16 ноября. Украина будет просить исключить Россию из состава G20.

Соответствующий проект постановления об Обращении парламента к государствам Группы Двадцати был обнародован 14 ноября. Детальнее об этом рассказывает 24 канал.

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Украина просит, чтобы Россию выгнали из G20

Украинские чиновники подчеркнули, что полномасштабная война, которую начала Россия, стала не только явным нарушением международного права, но и самым серьезным вызовом международному миру и безопасности со времен Второй мировой войны.

Оккупанты цинично продолжают терроризировать мир ядерным оружием. Также захватчики пытаются создать в Украине настоящую гуманитарную катастрофу. В частности, доказательством тому являются массированные террористические атаки России на критическую гражданскую инфраструктуру нашего государства.

В ВРУ подчеркнули, что целенаправленное уничтожение войском Путина населения Украины имеет все признаки геноцида. Оккупанты не преследуют никаких военных целей и преследуют исключительно террористическую цель.

Верховная Рада Украины обращается к государствам Группы Двадцати по поводу исключения Российской Федерации из состава этой Группы, как не подпадающей под один из названных критериев,

– отметили в пояснительной записке к постановлению.



Проект Постановления Верховной Рады Украины об обращении к G20 / Скриншот 24 канала

Заметим, что за это постановление еще не проголосовали. В преддверии ее анонсировал Президент Украины.

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Саммит "Большой двадцатки": последние новости

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что на политическом уровне саммит G20 – очень важное событие для Украины. Глава государства выступит на саммите 15 ноября. Украина готовит всю необходимую информацию, которую хочет донести международным лидерам.

Премьер Великобритании Риши Сунак обещал быть жестким к России на саммите Группы Двадцати. В частности, чиновник отметил, что режим Путина привлекут к ответственности .

. США и ЕС будут бойкотировать Кремль на саммите G20. Кроме того, в США заявили, что Россию нужно изолировать. Представитель Госдепа Нед Прайс отметил, что Лавров столкнется на саммите с критикой и пренебрежением из-за войны России против Украины.

В Москве сообщили, что российский диктатор не поедет на саммит. Вместо него отправили министра иностранных дел Лаврова.

Кстати, 14 ноября международные СМИ сообщили, что по прибытии на саммит G20 Сергей Лавров попал в больницу. В России все отрицают.

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