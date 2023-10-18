Россия без Путина: реально ли достичь изоляции диктатора после выборов?

13 октября ПАСЕ признала Россию диктатурой и призвала не признавать Путина легитимным президентом после "выборов". 17 октября Песков заявил, что "конкурентов у Путина нет и быть не может", раскрыв, какими будут результаты в марте 2024 года. Как начать готовить международное сообщество к делегитимизации российского руководителя и чего можно достичь – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

"Аналогов нет"

В связи с невозможностью организовать в России независимые опросы граждан и экзит-полы, выяснить, какая на самом деле поддержка Путина – трудно.

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В то же время отсутствие политического плюрализма, реальной оппозиции и правовых рамок для политической борьбы, независимых медиа и зрелого гражданского общества позволяет уже сейчас говорить о призрачном соответствии будущего электорального процесса принципам демократии, верховенства права и прав человека.

В 2020 году в спешке и с нарушением соответствующих процедур Путин изменил конституцию России под себя, стремясь сохранить всю полноту власти до 2036 года.

В 2021 году Венецианская комиссия – один из договорных органов Совета Европы – предоставила вывод о выходе поправок к российскому основному закону далеко за пределы надлежащего принципа разделения властей даже для президентских режимов.

Вместе с упомянутой резолюцией ПАСЕ есть основания полагать, что на уровне Совета Европы уже сформировалась правовая основа для потенциального непризнания легитимности Путина после очередных "выборов".

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В то же время "аналогов нет" является тем обстоятельством, которое усложняет полное игнорирование российского диктатора. Дело в том, что непризнание президента и его режима не означает непризнание России как государства. Поскольку, в отличие от Беларуси или Венесуэлы, главы государств которых нелегитимные для США, ЕС, Канады, ряда латиноамериканских стран, альтернативы Путину – нет. Следовательно, некому представлять российский народ.

Своеобразная блокада последнего способна повлечь за собой дестабилизацию внутри России. Это проблема, которая может обусловить отказ от игнорирования диктатора исключительно, чтобы не допустить неконтролируемых внутренних беспорядков и распада России, в частности, регионов с высокой террористической угрозой.

Почему избрание Путина нарушает международное право?

Есть ряд обстоятельств, к которым следует апеллировать, чтобы потенциально признать результаты российских президентских выборов недействительными:

многочисленные нарушения гражданских и политических прав человека до начала электорального процесса, что, в частности, обусловило начало должности специального докладчика Совета ООН по правам человека по ситуации в России; отсутствие свободы печати, политического плюрализма (в частности, запрет оппозиционных партий и/или преследование их членов). Отдельные лица, которые могли бы выступить оппозицией режима, либо убиты (например, Борис Немцов), либо заключены в тюрьму (например, Алексей Навальный), либо в экзили (например, Михаил Ходорковский); потенциальные процессуальные нарушения во время выборов: отсутствие независимых международных наблюдателей, фальсификация результатов, давление или подкуп избирателей; проведение выборов на оккупированных территориях Украины, что противоречит основополагающим принципам международного права; фактическая узурпация власти.

Именно эти обстоятельства, являющиеся нарушением международного права, должны стать основой для принятия конкретных решений на уровне иностранных государств и международных организаций. В то же время, в случае развертывания событий не по сценарию Дмитрия Пескова, а именно избрание не Путина, а другого кандидата (условного Михаила Патрушева), шансов изолировать российский режим становится мало. Фальсификация результатов и нарушение прав человека, как и проведение выборов на аннексированных украинских территориях, уже "не сработали" в качестве аргументов для изоляции в 2018 году.

Как не признавать Путина?

Обычно политика непризнания легитимности президента ограничивается соответствующими заявлениями, дополнительным санкционным давлением и ограничением личных контактов. Однако, реализуя обязанность, предусмотренную в статье 41 статей об ответственности государств за международное противоправное деяние, страны могли бы действовать более решительно.

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Дело в том, что нелегитимный президент не может принимать легитимные решения в области внешней политики: назначать своих послов, вести переговоры и подписывать международные договоры, назначать легитимного главу правительства, участвовать в каких-либо международных мероприятиях. Именно такова должна быть реакция международного сообщества на Путина после 17 марта 2024 года.

В своей резолюции от 13 октября, призывая не признавать переизбрание Путина, ПАСЕ настояла на прекращении каких-либо контактов с ним, за исключением гуманитарных и инициатив по восстановлению мира. В то же время, заключать мир с нелегитимным главой государства означает повторить ошибку Будапештского меморандума и предоставить России лазейку для очередного нападения.

Инициатива не от Украины

Для того чтобы сформировать своеобразную коалицию государств, которые будут изолировать Путина после выборов, следует выдвинуть подобную инициативу через сотрудничество с другой страной.

Во-первых, это позволит нивелировать восприятие такого шага как украинской мести за агрессию.

Во-вторых, устранит "аргумент" о непроведении президентских выборов в самой Украине, что обусловлено военным положением и соображениями безопасности. С этой точки зрения, поддержка Совета Европы или ЕС увеличивает шансы на реальную изоляцию диктатора.

Ожидать полного непризнания Путина – не стоит. По меньшей мере 83 государства, регулярно поддерживающих российскую диктатуру в ООН, будут и дальше жать его окровавленную руку. Однако признание нелегитимности влечет за собой важные правовые последствия, которые, в частности, будут способствовать привлечению главы России к международной ответственности.