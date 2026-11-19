Командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко в эксклюзивном разборе объяснил стратегию Сил обороны по изоляции оккупированного полуострова. Украина действует как удав Каа, поэтапно затягивая логистическую петлю на шее России, перекрывая сухопутный путь, море, воздушное пространство и Крымский мост.

Россия постепенно теряет возможности по обеспечению своей военной группировки в оккупированном Крыму. Украинские дроны проводят атаки на сухопутные маршруты, морские перевозки и военную инфраструктуру противника, а повреждение Крымского моста создает для россиян дополнительные проблемы с логистикой. Все это является частью стратегии, призванной лишить оккупантов возможности беспрепятственно перебрасывать технику, боеприпасы и личный состав на полуостров.

В то же время последствия украинских ударов выходят далеко за пределы Крыма. Российская ПВО теряет репутацию, военная экономика испытывает давление, а Кремль пытается скрывать масштабы потерь и сохранять переговорные позиции. Какие четыре направления использует Украина для изоляции Крыма, почему России становится все сложнее поддерживать свои войска и какое оружие может изменить ситуацию на фронте, в аналитике для 24 Канала рассказал командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Стратегия удава: четыре измерения изоляции Крыма

Силы обороны Украины реализуют комплексную стратегию по отрезанию крымской группировки российских войск от снабжения. Этот процесс происходит поэтапно и охватывает все возможные пути коммуникации противника.

Первый этап – блокировка сухопутного пути. Маршрут, по которому противник поставляет боеприпасы, вооружение, технику и живую силу по сухопутному коридору, взят под огневой контроль. Благодаря технологическим разработкам украинские дроны продолжают проводить серьезные атаки на эту артерию, вынуждая вражескую логистику рушиться.

Вторая составляющая – морские пути. Россияне пытались использовать баржи для скрытой перевозки не только топлива, но и других военных грузов, маскируя внутреннее содержимое судов. Однако украинские военные взяли под огневой контроль и это направление. Число пораженных вражеских судов уже исчисляется сотнями.

Третье измерение – воздушное пространство. Воздушная логистика противника фактически парализована из-за постоянного присутствия украинских ударных дронов. Враг не может в полной мере задействовать авиацию для обеспечения своих сил, иначе она просто выходит из строя.

Четвертым и решающим элементом стало повреждение Крымского моста. С его падением всеобъемлющая логистика оккупантов практически остановилась. Эта переправа была не просто транспортным коридором, а символом мощи лично диктатора Путина, который в свое время показательно проехал по ней на "КамАЗе" вопреки заявлениям экспертов о невозможности такого строительства.

К слову, в ночь на 17 ноября Силы обороны Украины нанесли повторный удар по Крымскому мосту. В результате атаки автомобильный пролет сооружения обрушился в воду, а железнодорожная часть получила повреждения. В СБУ сообщили, что операция готовилась около месяца и состояла из семи этапов.

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Несмотря на заявления скептиков о том, что Россия способна быстро отремонтировать поврежденные коммуникации, реальность для оккупантов гораздо сложнее. Для восстановления переправы врагу придется задействовать плавучие мосты и баржи.

Однако проведение таких масштабных инженерных работ в условиях тотального огневого контроля со стороны Сил обороны Украины является невозможной задачей. Враг оказался в ловушке, где любая попытка наладить альтернативную переправу сразу становится мишенью для украинских средств поражения. Как следствие, крымская группировка неизбежно начнет испытывать острую нехватку провианта, топлива и средств для нанесения ударов по территории Украины.

Крах мифа о лучшей в мире ПВО

Уничтожение стратегических объектов имеет не только тактическое, но и огромное экономическое и репутационное значение. Россия годами выстраивала на международной арене миф о том, что ее системы противовоздушной обороны не имеют аналогов в мире.

Сегодня же страны, которые покупали российское вооружение, видят реальную картину: Россия не способна защитить собственные нефтеперерабатывающие заводы и логистические маршруты. Более того, вражеская ПВО часто представляет угрозу для собственного населения, когда после запуска ракеты попадают в окна жилых домов россиян.

Украинские дроны наносят все более ощутимые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В ноябре три больших НПЗ, поставляющих топливо в Москву, остановились или существенно сократили работу. В частности, Рязанский завод потерял 90% мощностей, а предприятия в Ярославле и Нижнем Новгороде прекратили переработку нефти.

Украина, которая по планам Кремля должна была быть демилитаризована, успешно выводит российские мосты с помощью оружия собственного производства. Это наносит мощный удар по военному авторитету России и ее способности наполнять бюджет за счет продажи оружия другим странам.

Демографический тупик и сокрытие потерь

Истощение врага происходит и на уровне человеческих ресурсов. Российское командование не рассчитывало, что Силы обороны Украины будут способны уничтожать их солдат в промышленных масштабах.

Сейчас в России наблюдается серьезный кризис мобилизационных процессов. Те, кто поддался пропаганде, уже ликвидированы на поле боя. Остальных пытаются загнать в армию с помощью уголовных дел, запугивания родственников или финансового подкупа. Однако даже обещания высоких выплат не обеспечивают необходимого количества новобранцев, поскольку денег в российском бюджете становится все меньше из-за ударов по экономическому потенциалу.

Масштабы потерь стали настолько критическими, что власти вынуждены прибегать к беспрецедентным мерам. В частности, Россия зачистила почти все кладбища наемников ЧВК "Вагнер". Десятки тысяч могил и памятников просто сравняли с землей, чтобы они не напоминали населению о реальной цене войны.

По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18 ноября 2026 года Россия потеряла около 1 миллиона 629 тысяч военных с начала полномасштабного вторжения. Только за предыдущие сутки украинские военные ликвидировали еще почти 2 тысячи оккупантов.

Ложные переговорные позиции и геополитическая изоляция

На фоне военных и экономических провалов Путин пытается выходить на международные переговоры с откровенно лживыми позициями.

Он заявляет о готовности остановиться по линии боевого столкновения, утверждая, что контролирует территории, которые на самом деле являются глубоким тылом украинских войск (например, города Запорожье или Херсон). Из-за такой дезинформации международное сообщество рассматривает российскую делегацию как неадекватных переговорщиков, с которыми считаются исключительно из-за наличия ядерного оружия.

Глобально слабая Россия становится выгодной для многих игроков. Китай уже сейчас фактически осуществляет ползучую оккупацию российских территорий через аренду земель на 99 лет и получает за бесценок лес, нефть и драгоценные металлы. Европейские страны также заинтересованы в том, чтобы Россия никогда не смогла восстановить свою имперскую мощь и продвигать свои интересы через коррумпированных политиков в ЕС.

Технологическое превосходство и потребность в дальнобойном оружии

Несмотря на успехи в уничтожении логистики и экономики противника собственными силами, линия боевого соприкосновения на востоке Украины остается чрезвычайно сложной. Противник активно применяет беспилотные системы и УАБы, буквально стирая с лица земли украинские города, такие как Часов Яр, Константиновка или Дружковка.

Для того чтобы окончательно сломить сопротивление российской военной машине, Украине крайне необходима специализированная помощь партнеров. Речь идет прежде всего о дополнительных системах противовоздушной обороны. Они нужны не только для защиты мирных городов, но и для того, чтобы лишить вражескую авиацию возможности безнаказанно сбрасывать УАБы. Российские самолеты должны начать падать, а их аэродромы – гореть.

Кроме того, для ускорения победы необходимы дальнобойные средства поражения. Ожидается, что после смены администрации в США и завершения зимних праздников, в конце января или в начале февраля, в публичном пространстве вновь активизируется обсуждение предоставления Украине ракет типа "Томагавк".

Если бы Украина получила хотя бы часть того высокоточного вооружения, которым располагают США и другие союзники, войну можно было бы довести до конца и завершить уже в 2027 году. Санкции действуют как хроническая болезнь, медленно разрушающая экономику врага, но именно высокотехнологичное оружие способно нанести быстрый и сокрушительный удар по остаткам российской имперской мощи.