Израиль атаковал авиабазы на юге Сирии и развернул войска на границе

В Сирии пал режим Башара Асада. Повстанцы захватили Дамаск и продвигаются по территории страны. В разгроме диктатора принял участие и Тель-Авив.

Так, сирийские СМИ сообщают о многочисленных ударах Израиля по авиабазам на юге Сирии, передает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

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В Израиле отреагировали на падение режима Асада

Отмечается, что израильская авиация ударила по районам Дараа и складам боеприпасов и оружия на авиабазе Халхалах в Сувейда на юге Сирии, неподалеку от израильской границы. Также Тель-Авив атаковал авиабазу Меззе вблизи столицы Дамаска.

Израильские военные заявили, что отслеживают оружие в Сирии и работают над тем, чтобы не допустить его к Хезболле или любых других элементов, которые могут угрожать Израилю.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху отреагировал на падение режима Асада в Сирии. Он заявил, что в этом есть заслуга Израиля. "Это прямой результат ударов, которых мы нанесли Ирану и Хезболле, главным сторонникам режима Асада", – сказал он.

По словам Нетаньяху, "это вызвало цепную реакцию по всему Ближнему Востоку для всех тех, кто хочет освободиться от этого угнетательского и тиранического режима".

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Также премьер заявил о рисках свержения режима Асада. Он отметил, что Израиль не позволит любым вражеским силам разместиться на границе. Именно поэтому ЦАХАЛ уже занял новые позиции в буферной зоне между Израилем и Сирией на Голанских высотах.

Справка: Израильские войска впервые заняли позиции в буферной зоне между Израилем и Сирией с момента подписания Соглашения о разъединении 1974 года. В прошлом ЦАХАЛ несколько раз входил в эту зону на короткое время. Соглашение о разъединении между Израилем и Сирией завершило войну Судного дня.