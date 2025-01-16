Израиль усилил атаки по сектору Газа после соглашения о прекращении огня, – The Guardian

Израиль усилил атаки на сектор Газа всего через несколько часов после объявления соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. По предварительной информации, погибло более 40 человек.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Журналисты сравнили атаки в ночь на 16 января с первыми днями израильской агрессии.

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Что известно об ударах Израиля по Газе

Официально перемирие между Израилем и ХАМАС должно начаться в воскресенье, 19 января. Репортер издания Al Jazeera Анас аль-Шариф, который работает на севере Газы, назвал прошедшую ночь "ужасной". В своей заметке на Х он отметил, что "темп бомбардировок резко увеличился в последние часы".

Он также показал импровизированный морг, где хранятся тела погибших палестинцев, среди которых есть и маленькие дети.

Час назад я документировал радость жителей Газы от новости о прекращении огня, но израильская оккупация, как всегда, продолжает совершать массовые убийства,

– заявил журналист.

Еще один репортер издания Хоссам Шабат, который также работает на севере Газы, сообщил об "интенсивных атаках".

"Такое впечатление, что мы живем в первые дни израильской агрессии", – подчеркнул он.

По данным Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Газы, израильские авиаудары продолжались всю ночь и утро, в результате чего погибло по меньшей мере 46 человек.

Представители израильской армии пока не дали официальных комментариев. В то же время после объявления перемирия не зафиксировано никаких сообщений о нападениях ХАМАС на Израиль.