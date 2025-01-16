Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian. Журналісти порівняли атаки у ніч на 16 січня із першими днями ізраїльської агресії.

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Що відомо про удари Ізраїлю по Газі

Офіційно перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС має розпочатися у неділю, 19 січня. Репортер видання Al Jazeera Анас аль-Шаріф, який працює на півночі Гази, назвав минулу ніч "жахливою". У своєму дописі на Х він зазначив, що "темп бомбардувань різко збільшився в останні години".

Він також показав імпровізований морг, де зберігаються тіла загиблих палестинців, серед яких є і маленькі діти.

Годину тому я документував радість жителів Гази від новини про припинення вогню, але ізраїльська окупація, як завжди, продовжує чинити масові вбивства,

– заявив журналіст.

Ще один репортер видання Хоссам Шабат, який також працює на півночі Гази, повідомив про "інтенсивні атаки".

"Таке враження, що ми живемо в перші дні ізраїльської агресії", – наголосив він.

За даними Reuters із посиланням на органи охорони здоров’я Гази, ізраїльські авіаудари тривали всю ніч і ранок, в результаті чого загинуло щонайменше 46 людей.

Представники ізраїльської армії поки що не дали офіційних коментарів. Водночас після оголошення перемир’я не зафіксовано жодних повідомлень про напади ХАМАС на Ізраїль.