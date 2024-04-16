Израиль уже решил, как ответит на атаку Ирана, – СМИ

После массированной иранской атаки Израиль 16 апреля собрал военный кабинет. Эта встреча была посвящена тому, какой может быть ответ Ирана на его дерзкие обстрелы.

Журналисты The Times of Israel отметили, что в конце концов израильская сторона определилась, чем ответит на массированную атаку иранской стороны. Однако деталей относительно этих действий военные-израильтяне не разглашали.

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Израиль решил, как ответит Ирану на атаку

Журналисты отметили, что военный кабинет в Израиле собирался в сокращенном составе. На нем обсудили ответ на иранскую ракетную атаку и запуск беспилотников.

Один из собеседников издания отметил, что Израиль рассматривает стратегию держать Иран в напряжении, откладывая возможный ответ на атаку.

Пусть они волнуются,

– сказал источник.

Собеседник отметил, что ответ на иранскую атаку потенциально может прийти как изнутри Ирана, так и извне. В израильском правительстве преобладает позиция, что страна должна дать решительный ответ на этот беспрецедентный акт агрессии. Сообщения различных СМИ указывают на то, что Израиль действительно разработал план действий в ответ на нападение Ирана.

Корреспондент Гили Коэн с телеканала "Кан-11" сослался на неназванный источник в Иерусалиме, который подтвердил это решение, хотя никакой дополнительной информации не было предоставлено.

В то же время журналисты The Jerusalem Post отметили, что время ответа Израиля на атаку еще определяют. Кроме того, итоговое решение израильского правительства может еще измениться.

В издании также подчеркнули, что, судя по всему, руководство Израиля решительно настроено на нанесение ответного удара, однако "все указывает на то, что Иерусалим, по-прежнему, стремится смягчить атаку, чтобы избежать перерастания конфликта в региональную войну".

При этом, отмечают журналисты, атака в ближайшие дни не является неизбежной и может быть отложена.

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