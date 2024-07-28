Авиация Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане: ЦАХАЛ показал видео

Израильская армия с помощью авиации нанесла серии ударов по военным объектам радикальной группировки "Хезболла" в Ливане. Обстрелы были как глубоко в тыл, так и на юге страны вблизи границы с Израилем.

Эта атака, очевидно, была ответом на прилет по израильскому городу Мадждал-Шамс по футбольному стадиону, где погибли дети. Иерусалим обвинил в этом обстреле "Хезболлу".

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ЦАХАЛ атаковал военные объекты "Хезболлы"

В отчете, опубликованном израильским военным командованием, стало известно, что целями недавней атаки были склады с оружием боевиков. Удары были нанесены по районам семи населенных пунктов Ливана, в частности, по складам с оружием и инфраструктуре террористов в районах Чабриха, Бордж эль Чмали, Бекаа, Кфаркела, Раб эль Талатин, Хиам и Тайр Харфа.

Армия обороны Израиля также опубликовала видео, демонстрирующее недавние удары.

ЦАХАЛ показал удары по "Хезболле" в Ливане / Видео из телеграм-канала Армии обороны Израиля

До этого израильское издание The Times of Israel, со ссылкой на ливанские СМИ, сообщало об авиаударах ЦАХАЛ в нескольких районах южного Ливана, включая Аббасию, Хиямом и Кафр-Кила. А перед тем – об атаках по городу Бурдж-эль-Шемали, расположенным примерно в 3 километрах от Тира.

В то же время израильское армейское радио транслировало утверждение арабской прессы, что ЦАХАЛ нацелился на район Чебаа, откуда накануне нанесли ракетный удар по спортивному стадиону в районе Мадждал-Шамса на севере Израиля.

В сети также появились кадры с вероятными израильскими авиаударами по территории Ливана в ночь на 28 июля.

Кадры возможных авиаударов ЦАХАЛ по "Хезболле" / Видео с аккаунта @Pulsenetwork5 в соцсети Х

К слову, ранее в ЦАХАЛ анонсировали, что "Хезболлу" ждет очень серьёзный ответ за удар по Голанским высотам. Однако начальник штаба Армии обороны Израиля Герци Га-Леви предупредил, что когда Израиль нанесет удар, то "Хезболла" может усилить обстрелы, поэтому следует быть осторожными и выполнять указания Командования Тыла и Северного командования.