Ответ за дневную атаку: Израиль ударил по топливной и портовой инфраструктуре хуситов в Йемене

Израильская армия 29 сентября нанесла удары по объектам хуситов в Йемене. В результате этого пострадала портовая и топливная инфраструктура террористов.

Об этом сообщили в Армии обороны Израиля в своем телеграм-канале. Эта атака была ответом за атаку хуситов ракетами по аэропорту, куда должен был прибыть Нетаньяху.

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Что известно об ударах по хуситам в Йемене

По данным израильских военных, десятки самолетов военно-воздушных сил Израиля, включая истребители, заправщики и самолеты-разведчики, участвовали в ударах примерно за 1 800 километров по хуситам в Йемене.

Израиль атаковал объекты хуситов в Йемене: смотрите видео

Как отметили в ЦАХАЛ, эти удары были нанесены по объектам, которые хуситы использовали в военных целях в Ходейде и соседнем порту Рас-Иса на западе Йемена.

ЦАХАЛ атаковал электростанции и порт, которые используются для импорта нефти. Через целевую инфраструктуру и порты режим хуситов перебрасывает в регион иранское оружие и поставки для военных целей, в том числе нефть,

– заявили военные.

Дым после атаки Израиля по йеменским хуситам: смотрите видео

Армия обороны Израиля утверждает, что эти удары были нанесены в ответ на недавние атаки хуситов баллистическими ракетами по Израилю, в том числе 29 сентября.

Энергетические и портовые объекты хуситов пострадали после атаки Израиля: смотрите видео

В ЦАХАЛ заверили, что в течение последнего года хуситы действовали под руководством и финансированием Ирана, а также в сотрудничестве с иракскими ополченцами, чтобы напасть на Государство Израиль, подорвать региональную стабильность и нарушить глобальную свободу судоходства.

В соцсетях также распространяют видео с последствиями израильских ударов по хуситам в Йемене. На кадрах можно увидеть, что пылало там достаточно мощно.

На местах атаки в Йемене образовались огромные столбы дыма: смотрите видео

За всеми атаками также наблюдал и министр обороны Израиля Йоав Галант. Он на своей странице в соцсети Х написал, что "сообщение четкое: для нас нет места слишком далеко".

К слову, хуситы 29 сентября пытались атаковать аэропорт в Тель-Авиве, куда прибывал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с целью мести за ликвидацию лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Противовоздушная оборона сбила вражескую ракету, но пообещала ответ за эту атаку.