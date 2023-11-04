Израиль атаковал скорую в Газе: ЦАХАЛ объяснил, что там были боевики ХАМАС
Источник:ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля атаковала машину скорой помощи в Газе. Израильские военные заявили, что машину использовали боевики ХАМАС.
Израильская армия атаковала автомобиль скорой в Газе 3 ноября. Удар был нанесен с помощью авиации.
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Что известно об атаке по скорой
Самолет ЦАХАЛ нанес удар по машине скорой помощи, которая была идентифицирована силами как использовавшаяся террористической ячейкой ХАМАС в непосредственной близости от их позиции в зоне боевых действий,
– заявили израильские военные.
Они также заверили, что при ударе убили несколько боевиков ХАМАС. В ЦАХАЛ заверили, что располагают информацией, демонстрирующей, что метод работы ХАМАС состоит в том, чтобы перевозить террористов и оружие на машинах скорой помощи.
Армия обороны Израиля подчеркнула, что территория Газы – это зона боевых действий, и они неоднократно призывали гражданских эвакуироваться на юг для собственной безопасности.
Более того, 4 ноября в интервью на телевидении спикер ЦАХАЛ заявил, что это не первый и даже не сотый случай, когда боевики ХАМАС, в том числе высокопоставленные руководители, незаконно используют машины скорой помощи на поле боя.
Кстати, иранские СМИ написали, что самолет израильских Военно-воздушных сил нанес удар по солнечным батареям и электрогенератору центральной больницы Аль-Шифа в секторе Газа. Израильская сторона пока не комментировала эту информацию.
Последние заявления Израиля об атаках
- 3 ноября представитель палестинского Министерства здравоохранения в Газе заявил, что машина скорой была в медицинской колонне из больницы, направлявшейся к пограничному переходу Рафах. Об этом они рассказали Международному комитету Красного Креста.
- В свою очередь, армия обороны Израиля еще в конце октября сообщала со ссылкой на данные разведки, что под зданием одной из крупнейших больниц в Секторе Газы – Аль-Шифа – расположена сеть тоннелей и один из командных штабов ХАМАС.
- Кстати, Израиль заверил, что будет воевать до уничтожения боевиков ХАМАС. Также ЦАХАЛ стремится вернуть заложников, взятых боевиками.