Израиль атаковал скорую в Газе: ЦАХАЛ объяснил, что там были боевики ХАМАС

Армия обороны Израиля атаковала машину скорой помощи в Газе. Израильские военные заявили, что машину использовали боевики ХАМАС.

Израильская армия атаковала автомобиль скорой в Газе 3 ноября. Удар был нанесен с помощью авиации.

Смотрите также ЦАХАЛ окружил Газу, в Израиле ждут Зеленского: война на Ближнем Востоке

Что известно об атаке по скорой

Самолет ЦАХАЛ нанес удар по машине скорой помощи, которая была идентифицирована силами как использовавшаяся террористической ячейкой ХАМАС в непосредственной близости от их позиции в зоне боевых действий,

– заявили израильские военные.

Они также заверили, что при ударе убили несколько боевиков ХАМАС. В ЦАХАЛ заверили, что располагают информацией, демонстрирующей, что метод работы ХАМАС состоит в том, чтобы перевозить террористов и оружие на машинах скорой помощи.

Армия обороны Израиля подчеркнула, что территория Газы – это зона боевых действий, и они неоднократно призывали гражданских эвакуироваться на юг для собственной безопасности.

Более того, 4 ноября в интервью на телевидении спикер ЦАХАЛ заявил, что это не первый и даже не сотый случай, когда боевики ХАМАС, в том числе высокопоставленные руководители, незаконно используют машины скорой помощи на поле боя.

Кстати, иранские СМИ написали, что самолет израильских Военно-воздушных сил нанес удар по солнечным батареям и электрогенератору центральной больницы Аль-Шифа в секторе Газа. Израильская сторона пока не комментировала эту информацию.

Последние заявления Израиля об атаках