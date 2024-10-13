Танки ЦАХАЛ ворвались на территорию базы миротворцев ООН в Ливане

Танки ЦАХАЛ ворвались через ворота на территорию базы миротворцев ООН, расположенные на юге Ливана. Нетаньяху ранее призвал ООН вывести миротворцев из зоны боевых действий.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление ООН 13 октября. В Израиле говорят, что "Хезболла" использует близость миротворцев для защиты.

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На территорию базы миротворцев ООН в Ливане проникли

Организация Объединенных Наций заявила, что израильские танки ворвались через ворота базы ее миротворческих сил на юге Ливана.

Глава правительства Италии Джорджия Мелони разговаривала с Нетаньяху по телефону в воскресенье и осудила израильские атаки, поскольку ее страна имеет более тысячи военнослужащих в 10-тысячных силах UNIFIL, что делает ее одной из крупнейших стран, предоставляющих личный состав для миссии.

К осуждению атаки Израиля также присоединились Франция и Испания, каждая из которых имеет около 700 солдат там.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в заявлении, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, призвал ООН вывести миротворцев из зоны боевых действий, потому что считает, что "Хезболла" использует миротворцев для собственной защиты.

ЦАХАЛ неоднократно обращался с просьбой об этом (выводе миротворцев – 24 Канал) и неоднократно получал отказ, что привело к предоставлению террористам "Хезболлы" живых щитов,

– подчеркнул израильский премьер.

В то же время террористическая группировка "Хезболла" отвергает вышеупомянутое обвинение Израиля.