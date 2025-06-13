Для Украины есть позитив, – Мусиенко объяснил, как на нас повлияет операция Израиля против Ирана

Израиль 13 июня атаковал Иран, нанеся удары по ядерным объектам и военной инфраструктуре. На фоне этого для Украины видны как плюсы, так и минусы. Положительных аспектов больше.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что ситуация сейчас динамичная, она может перерасти в более мощную войну и обмен ударами между странами.

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Иран сосредоточится на себе, а не на помощи России

Израиль, со слов Мусиенко, изучил украинский опыт (спецоперацию "Паутина"). То, что демонстрируется в публичном пространстве, показывает, что часть беспилотников, которые применялись, были использованы агентами Моссада с территории Ирана.

Среди предположительно ликвидированных (информация расходится, есть данные, что он якобы находится в больнице) – Али Шахмани, бывший глава нацбезопасности Ирана.

Это для Украины положительная новость, потому что он – высшее должностное лицо в Иране, которое отвечало за военно-техническое сотрудничество с Россией,

– озвучил военный эксперт.

Именно он встречался в свое время с Шойгу, Патрушевым, другими российскими чиновниками, которые приезжали в Иран, чтобы обсудить поставки ракет и беспилотников в Россию. На Шахмани, как подчеркнул военный эксперт, было завязано очень много процессов.

Восстановить быстро контакты, найти коммуникационные каналы и доверенное лицо (а он выстраивал сотрудничество годами, ему доверяли российские спецслужбы), которое заменило бы его – будет трудно,

– уверен Мусиенко.

Обострение ситуации, которая в целом возникает, естественно потребует от Ирана большей концентрации на собственных внешних вызовах и меньше думать о России по поставкам ей оружия. Ирану нужен внутренний ресурс, который он теперь будет беречь для себя, меньше заниматься спасением положения России и Путина.

"Поэтому для Украины есть позитив. Благоприятным для Украины является и то, что были атакованы не только объекты, касающиеся ядерной энергетики, но и НПЗ и база в Тебризе, которая отвечает за продажу нефти в Китай и получение средств за это Ираном. Соответственно перед Ираном возникают экономические вызовы", – отметил Мусиенко.

К минусам, по словам военного эксперта, можно отнести то, что информационный фокус внимания будет сейчас сконцентрирован на проблематике ирано-израильской войны. Это отвлекает внимание от Украины.

Более того, как обратил внимание Мусиенко, когда медиа сообщают, что на Израиль со стороны Ирана летит сто "Шахедов", то все следят за этим. Однако для Украины это уже стало трагической обыденностью. Следствием этого, как подытожил военный эксперт, может быть передача определенных видов вооружения (систем ПВО, антидроновой защиты) в большем количестве в Израиль, чем в Украину.