Израиль снова ударил по базе ООН в Ливане
Источник:ООН
ЦАХАЛ в очередной раз атаковал миротворцев ООН в Ливане. На этот раз снесли сторожевую башню и ограждение.
Об инциденте сообщили на сайте ООН. 13 октября танки ворвались на территорию базы миротворцев.
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Что известно о новом нападении Израиля на базу ООН
Миротворческие силы ООН в Ливане (UNIFIL) заявили, что бульдозер израильской армии снес наблюдательную башню и ограждение по периметру позиции ООН в воскресенье в Марвахине, на юге страны,
– сказано в сообщении.
Временные силы ООН в Ливане утверждают, что ЦАХАЛ намеренно разрушил сторожевую башню и ограждение, окружавшее участок Марвахин. Поэтому напомнили Армии обороны Израиля и всем сторонам об их обязательствах по обеспечению безопасности персонала и имущества ООН, а также о необходимости уважать неприкосновенность помещений ООН в любое время.
Где расположен Марвахин в Ливане: показываем на карте
"Нападение на объект ООН и повреждение его имущества является грубым нарушением международного права и резолюции Совета Безопасности 1701 – единогласно принятого документа, призванного положить конец войне 2006 года между Израилем и "Хезболлой" и наметить путь к безопасности на границе между Израилем и Ливаном", – напоминают в организации.
Там видят в этом инциденте продолжение давления на ООН, ведь Израиль не раз просил миротворцев оставить свои позиции. Однако в миссии ООН заверили: продолжат выполнять свои задачи по мониторингу и отчетности.
Важно! Израиль считает, что "Хезболла" использует близость миротворцев для защиты, поэтому просит вывести их.