Израиль снова ударил по базе ООН в Ливане

ЦАХАЛ в очередной раз атаковал миротворцев ООН в Ливане. На этот раз снесли сторожевую башню и ограждение.

Об инциденте сообщили на сайте ООН. 13 октября танки ворвались на территорию базы миротворцев.

Смотрите также ЦАХАЛ атаковала банк "Хезболлы": в ответ террористы выпустили по Израилю сотни ракет

Что известно о новом нападении Израиля на базу ООН

Миротворческие силы ООН в Ливане (UNIFIL) заявили, что бульдозер израильской армии снес наблюдательную башню и ограждение по периметру позиции ООН в воскресенье в Марвахине, на юге страны,

– сказано в сообщении.

Временные силы ООН в Ливане утверждают, что ЦАХАЛ намеренно разрушил сторожевую башню и ограждение, окружавшее участок Марвахин. Поэтому напомнили Армии обороны Израиля и всем сторонам об их обязательствах по обеспечению безопасности персонала и имущества ООН, а также о необходимости уважать неприкосновенность помещений ООН в любое время.

Где расположен Марвахин в Ливане: показываем на карте

"Нападение на объект ООН и повреждение его имущества является грубым нарушением международного права и резолюции Совета Безопасности 1701 – единогласно принятого документа, призванного положить конец войне 2006 года между Израилем и "Хезболлой" и наметить путь к безопасности на границе между Израилем и Ливаном", – напоминают в организации.

Там видят в этом инциденте продолжение давления на ООН, ведь Израиль не раз просил миротворцев оставить свои позиции. Однако в миссии ООН заверили: продолжат выполнять свои задачи по мониторингу и отчетности.

Важно! Израиль считает, что "Хезболла" использует близость миротворцев для защиты, поэтому просит вывести их.