Про інцидент повідомили на сайті ООН. 13 жовтня танки увірвалися на територію бази миротворців.

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Що відомо про новий напад Ізраїлю на базу ООН

Миротворчі сили ООН у Лівані (UNIFIL) заявили, що бульдозер ізраїльської армії зніс спостережну вежу та огорожу по периметру позиції ООН у неділю в Марвахіні, на півдні країни,

– сказано в повідомленні.

Тимчасові сили ООН у Лівані стверджують, що ЦАХАЛ навмисно зруйнував сторожову вежу та огорожу, що оточувала ділянку Марвахін. Тому нагадали Армії оборони Ізраїлю та всім сторонам про їхні зобов'язання щодо забезпечення безпеки персоналу та майна ООН, а також про необхідність поважати недоторканність приміщень ООН у будь-який час.

Де розташований Марвахін у Лівані: показуємо на карті

"Напад на об'єкт ООН і пошкодження його майна є грубим порушенням міжнародного права та резолюції Ради Безпеки 1701 – одноголосно прийнятого документа, покликаного покласти край війні 2006 року між Ізраїлем і "Хезболлою" і намітити шлях до безпеки на кордоні між Ізраїлем і Ліваном", – нагадують в організації.

Там вбачають у цьому інциденті продовження тиску на ООН, адже Ізраїль не раз просив миротворців залишити свої позиції. Проте в місії ООН запевнили: продовжать виконувати свої завдання щодо моніторингу та звітності.

Важливо! Ізраїль вважає, що "Хезболла" використовує близькість миротворців для захисту, тому просить вивести їх.