Израиль дал миллиону жителей Сектора Газа сутки на эвакуацию: ООН предостерегает от "катастрофы"
Источник:The New York Times
Армия Израиля приказала жителям северной части Газы эвакуироваться на юг. Израильские военные предупредили, что жители северной части Газы должны переселиться в течение 24 часов.
Организация Объединенных Наций заявила, что такая эвакуация повлечет за собой перемещение более миллиона человек и приведет к "разрушительным гуманитарным последствиям".
Смотрите также Что такое Сектор Газа, кому принадлежит и что ждет Израиль после наземного вторжения
ООН просит Израиль упразднить приказ
Спикер ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация "решительно призвала" отменить этот приказ во избежание превращения "теперь уже трагедии в катастрофическую ситуацию".
В ЦАХАЛ сообщили, что эвакуация в Секторе Газа происходит в целях безопасности палестинцев. Израильские военные заявляют, что люди смогут вернуться в город Газа только после того, как будет сделано другое объявление, позволяющее это.
Людей призывают не приближайтесь к заграждениям на границе с Израилем.
В ЦАХАЛ заявили, что террористы ХАМАС скрываются в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных ни в чем не повинными мирными жителями Газы.
Граждане города Газа, ради собственной безопасности и безопасности своих семей эвакуируйтесь на юг и удалитесь от террористов ХАМАС, которые используют вас как живой щит,
– говорится в сообщении.
В армии Израиля заявили, что в последующие дни ЦАХАЛ продолжит активные действия в городе Газа и приложит все усилия для того, чтобы не нанести вред мирному населению.Обратите внимание. По данным МИД Украины, около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа. Однако из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен.
В то же время, террористы ХАМАС призывают жителей северной части Сектора Газа не эвакуироваться, утверждая, что это якобы "психологическая война" со стороны ЦАХАЛ.
Какова ситуация в Секторе Газа
- Израиль наносит удары по Газе с 7 октября, когда ХАМАС совершил разрушительную атаку, в результате которой погибло 1200 израильтян и было взято в заложники 150 гражданских лиц и солдат. Израильские власти пообещали уничтожить ХАМАС.
- Условия жизни в Газе стремительно ухудшились после того, как Израиль установил полную блокаду анклава, запретив ввоз в сектор продуктов питания, топлива, горючего и любой другой гуманитарной помощи или товаров первой необходимости.
- Газа с населением более двух миллионов человек уже сталкивалась с гуманитарным кризисом, но теперь ООН называет ситуацию "катастрофой".
- В ООН сообщили, что количество перемещенных лиц в анклаве быстро растет, и что к четвергу было перемещено более 320 000 человек, две трети из которых нашли убежище в школах, работающих под эгидой Организации Объединенных Наций.
- Единственная электростанция Газы перестала вырабатывать электроэнергию из-за нехватки топлива, что привело к остановке всех систем, а в большей части региона отсутствует проточная вода.
- Больницы переполнены ранеными пациентами, и в них заканчиваются жизненно необходимые медикаменты; топливо для генераторов и транспортных средств быстро уменьшается; еда и вода становятся все более дефицитными; и неясно, когда может быть разрешена гуманитарная помощь.