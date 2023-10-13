Израиль дал миллиону жителей Сектора Газа сутки на эвакуацию: ООН предостерегает от "катастрофы"

Армия Израиля приказала жителям северной части Газы эвакуироваться на юг. Израильские военные предупредили, что жители северной части Газы должны переселиться в течение 24 часов.

Организация Объединенных Наций заявила, что такая эвакуация повлечет за собой перемещение более миллиона человек и приведет к "разрушительным гуманитарным последствиям".

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ООН просит Израиль упразднить приказ

Спикер ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация "решительно призвала" отменить этот приказ во избежание превращения "теперь уже трагедии в катастрофическую ситуацию".

В ЦАХАЛ сообщили, что эвакуация в Секторе Газа происходит в целях безопасности палестинцев. Израильские военные заявляют, что люди смогут вернуться в город Газа только после того, как будет сделано другое объявление, позволяющее это.

Людей призывают не приближайтесь к заграждениям на границе с Израилем.

В ЦАХАЛ заявили, что террористы ХАМАС скрываются в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных ни в чем не повинными мирными жителями Газы.

Граждане города Газа, ради собственной безопасности и безопасности своих семей эвакуируйтесь на юг и удалитесь от террористов ХАМАС, которые используют вас как живой щит,

– говорится в сообщении.

В армии Израиля заявили, что в последующие дни ЦАХАЛ продолжит активные действия в городе Газа и приложит все усилия для того, чтобы не нанести вред мирному населению.

. По данным МИД Украины, около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа . Однако из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен.

В то же время, террористы ХАМАС призывают жителей северной части Сектора Газа не эвакуироваться, утверждая, что это якобы "психологическая война" со стороны ЦАХАЛ.

Какова ситуация в Секторе Газа