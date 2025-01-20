Уже есть раскол: аналитик из Израиля объяснил, почему полного прекращения огня в Газе может не быть

На Ближнем Востоке 19 января начал действовать режим прекращения огня. Это произошло после того, как ХАМАС передал Израилю списки с заложниками, что означает начало первого этапа перемирия.

Стоит понимать, что этот этап определен как временный. Об этом 24 Каналу рассказал израильский военный аналитик Давид Гендельман, объяснив, что он продлится 42 дня.

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Почему не окончательный мир

Через 16 дней после прекращения огня должны начаться переговоры о дальнейших этапах. Именно они могут привести к настоящему миру. Поэтому пока главный вопрос заключается в том, удастся ли благодаря переговорам достичь постоянного перемирия, или война на определенном этапе возобновится.

От этого будет зависеть дальнейшее развитие ситуации на Ближнем Востоке. ХАМАС заинтересован в режиме прекращения огня, а его главная цель – достичь перемирия на постоянной основе. Это будет означать, что полного уничтожения ХАМАС не произошло,

– подчеркнул Давид Гендельман.

Важно, смогут ли стороны договориться на каждом из этапов. Даже сейчас часть правительственной коалиции не поддержала подписанных соглашений. Если будут договоренности о полном прекращении огня, то есть шанс, что министр финансов вместе со своей партией выйдет из правительства.

Израильское правительство и общество в состоянии раскола. Понятно, что все хотят, чтобы заложники вернулись домой, но главный камень преткновения – это даже не большое количество террористов, которые выйдут на свободу, а сомнения, завершится ли на этом война,

– добавил израильский военный аналитик.

Значительная часть израильтян не хочет прекращения войны и требует продолжения боев вплоть до полной победы. Сейчас страна в самом начале процесса, а определенные препятствия уже заметны. Например, ХАМАС не вовремя предоставил списки освобожденных заложников.

Напомним, о соглашении стороны договорились 15 января, а уже через 4 дня оно вступило в силу. Израиль прекратил огонь в Секторе Газа и освободил 90 палестинцев. ХАМАС отпустил трех женщин, которые были в плену более года. Только на первом этапе Израиль обещал выпустить более 700 палестинских заключенных.