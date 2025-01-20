Варто розуміти, що цей етап визначений як тимчасовий. Про це 24 Каналу розповів ізраїльський військовий аналітик Давид Гендельман, пояснивши, що він триватиме 42 дні.

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Чому не остаточний мир

Через 16 днів після припинення вогню мають початися переговори про подальші етапи. Саме вони можуть призвести до справжнього миру. Тому поки головне питання полягає в тому, чи вдасться завдяки переговорам досягти постійного перемир'я, чи війна на певному етапі відновиться.

Від цього залежатиме подальший розвиток ситуації на Близькому Сході. ХАМАС зацікавлений у режимі припинення вогню, а його головна ціль – досягти перемир'я на постійній основі. Це означатиме, що повного знищення ХАМАС не відбулося,

– підкреслив Давид Гендельман.

Важливо, чи зможуть сторони домовитися на кожному з етапів. Навіть зараз частина урядової коаліції не підтримала підписаних угод. Якщо будуть домовленості про повне припинення вогню, то є шанс, що міністр фінансів разом зі своєю партією вийде з уряду.

Ізраїльський уряд та суспільство у стані розколу. Зрозуміло, що всі хочуть, щоб заручники повернулися додому, але головний камінь спотикання – це навіть не велика кількість терористів, які вийдуть на свободу, а сумніви, чи завершиться на цьому війна,

– додав ізраїльський військовий аналітик.

Значна частина ізраїльтян не хоче припинення війни та вимагає продовження боїв аж до повної перемоги. Зараз країна на самому початку процесу, а певні перешкоди вже помітні. Наприклад, ХАМАС невчасно надав списки звільнених заручників.

Нагадаємо, про угоду сторони домовились 15 січня, а вже через 4 дні вона набрала чинності. Ізраїль припинив вогонь у Секторі Гази та звільнив 90 палестинців. ХАМАС відпустив трьох жінок, які були в полоні понад рік. Лише на першому етапі Ізраїль обіцяв випустити понад 700 палестинських в'язнів.