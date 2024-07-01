Израиль готов к полномасштабной войне: есть 2 сценария развития событий

Растет напряжение между Израилем и Ираном, который пригрозил "войной на уничтожение". Однако израильский МИД заявил, что страна не откажется от операции в Ливане.

Главный редактор израильского портала "Детали" Эмиль Шлеймович сказал 24 Каналу, что израильская армия получила приказ подготовиться к боевым действиям против Хезболлы. Все последние операции, которые она проводит с другой стороны границы, также направлены на это.

Важно Мир на пороге новой большой войны: когда Израиль нападет на Ливан и как это повлияет на Ближний Восток

Какие угрозы Ливану

Боевые действия в Ливане Израиль уже согласовал с США. Соединенные Штаты оказывают поддержку вооружением, а также отправили к берегам Ливана десантный корабль USS Wasp и 24-й отряд морской пехоты.

Рассматривается 2 сценария развертывания событий.

Согласно одному из них, если вторжение Израиля на территорию Ливана состоится, оно должно закончится созданием "буферной зоны" между границей Израиля и силами Хезболлы.

между границей Израиля и силами Хезболлы. В рамках другого сценария Израиль может занять определенную территорию для того, чтобы гарантировать свою безопасность. Эта территория будет оккупирована по аналогии с Западным берегом реки Иордан. Здесь могут быть созданы поселения, охраняемые армией Израиля.

Ливан, по словам Эмиля Шлеймовича, может понести не только серьезный ущерб, а также потерять часть своей территории.

Этот вопрос должен решиться в течение трех недель – месяца, потому что в этот срок израильская армия обещает закончить базовую зачистку в Газе. Тогда оттуда силы могут быть переброшены на северный фронт,

– подчеркнул он.

Напомним, что заявление Ирана – это ответ на предупреждения, которые звучат со стороны Израиля, США, Франции. Страны отмечают, если Хезболла – прокси Ирана – не прекратит обстрелы израильской территории и не отойдет за реку Эль-Литани, в соответствии с резолюцией ООН, то Израиль начнет полномасштабную войну.