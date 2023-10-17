Член семьи Голды Меир погиб в бою с ХАМАС

В боях с террористами ХАМАС погиб 24-летний Хадар Кама. Он был членом семьи одной из основательниц Израиля Голды Меир.

Хадар Кама был офицером отряда "Сайерет Маткаль" из Гиват-Шапира. Он присоединился к защите Израиля 7 октября.

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Погиб член семьи Голды Меир

Как стало известно, в боях на границе с Сектором Газы погибли 4 члена отряда "Сайерет Маткаль", в том числе командир Хадар Кама. Ему было 24 года. Он был членом семьи Голды Меир, правнуком Шайны Корнголд, старшей сестры и наставницы Голды.

Парень был выпускником движения "Пять пальцев", готовящего студентов к службе в элитных подразделениях ЦАХАЛ. Позже он получил звание офицера и записался в ЦАХАЛ.

У Хадара остались родители и две сестры.



Погиб член семьи Голды Меир / Jerusalem Post

ЦАХАЛ заявил об уничтожении руководителя ХАМАС

Голда Меир – политический деятель из Израиля. Одна из основательниц государства Израиль. Занимала должности премьер-министра и министра иностранных дел.

Накануне Армия обороны Израиля ликвидировала одного из руководителей ХАМАС в Секторе Газы Усаму Мазини. Он отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля.

Также ЦАХАЛ ударил по банку, который использовался ХАМАСом для финансирования террористической деятельности в Секторе Газа.