ХАМАС и Израиль якобы договорились о четырехдневном перемирии и обмене пленных

Израиль заявил об одобрении "первого этапа соглашения" с ХАМАС при посредничестве Катара, предусматривающего несколькодневное прекращение огня, а также освобождение по меньшей мере 50 пленных женщин и детей. В то же время боевики добавляют, что якобы израильская сторона тоже пообещала освободить 150 заключенных палестинцев.

Однако в заявлении администрации Беньямина Нетаньяху не упоминают о намерении выпустить палестинцев из израильских тюрем.

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Четырехдневная пауза в боевых действиях

Так, в обращении израильского правительства говорится, что с террористами удалось достичь соглашения, согласно которому в течение четырехдневной паузы в боевых действиях они освободят не менее 50 похищенных людей – женщин и детей.

При этом, продолжительность режима прекращения огня может быть продолжена. Ради этого боевики должны отпустить больше заложников. За каждых 10 освобожденных заложников будет добавляться еще один день перемирия.

Что говорит о соглашении ХАМАС

По словам палестинских террористов, стороны договорились об обмене 50 израильских заложников, женщин и детей до 19 лет на 150 палестинских заключенных. Также Израиль должен пропустить гуманитарную помощь во все районы Сектора Газа.

Во время перемирия Израиль полностью прекратит полеты над южной частью Сектора Газа, над севером они запрещены на 6 часов, с 10:00 до 16:00

Кроме того, согласно заявлению ХАМАС, Израиль обязался не подвергать арестам палестинцев в Секторе Газа на время перемирия, обеспечить им свободу передвижения по дороге между севером и югом анклава.

США подтвердили освобождение пленников

По данным СМИ, Вашингтон ожидает, что количество заложников, которые будут освобождены, будет больше 50. Там убеждены, что структура достигнутого соглашения такова, что оно в значительной степени стимулирует освобождение всех пленников ХАМАС. Также в США заявили, что реализация сделки начнется через 24 часа, после того как о ее заключении объявит Катар, выступающий посредником между сторонами конфликта.

Кроме того, американцы надеются, что среди уволенных будут трое американских граждан, в том числе один ребенок.

Как отмечают в СМИ, американский высокопоставленный чиновник подтвердил, что в обмен на освобождение заложников Израиль освободит несколько палестинских заключенных.

По состоянию на данный момент власти Катара уже официально объявила о соглашении.

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