Когда вступит в силу соглашение между Израилем и ХАМАС: началась подготовка к освобождению заложников

Армия Израиля (ЦАХАЛ) уже готовится к приему освобожденных ХАМАСом заложников. Подготовительную военную операцию назвали "Крылья воробья". Соглашение о прекращении огня должно вступить в силу через несколько дней.

Вечером 15 января стало известно, что Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. За первый этап планируется передать заложников, а также осуществить отступление израильской армии из населенных пунктов в Газе. Это соглашение начнет действовать уже 19 января. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на The Times of Israel і CNN.

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Операция "Крылья воробья": что известно

Как заявил на пресс-конференции премьер Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани, уже в это воскресенье начнется один из шести этапов, предусмотренных соглашением между Израилем и ХАМАС. ЦАХАЛ готовится принять заложников, которых ХАМАС освободит из сектора Газа. А Израиль отдаст сотни палестинских заключенных.

Аль-Тани поблагодарил посланника президента США Бретта Макгерка и нового посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа, которые помогли достичь соглашения.

Джо Байден отреагировал на соглашение между Израилем и ХАМАС

Джо Байден отметил, что американцы примут участие в освобождении заложников во время первого этапа.

Более 15 месяцев террора для заложников, их семей, израильского народа. Более 15 месяцев страданий невинного народа Газы. Боевые действия в Газе прекратятся. И вскоре заложники вернутся домой, к своим семьям,

– отметил президент США.

Байден также добавил, что новое соглашение может стать не только временным прекращением огня, а "полным завершением войны".

В течение следующих шести недель Израиль проведет переговоры о необходимых договоренностях для получения второй фазы, которая является окончательным прекращением войны. Позвольте мне повторить это еще раз: окончательное прекращение войны,

– сказал Байден.

Если эти переговоры продлятся более шести недель, то прекращение огня будет продолжаться до тех пор, пока не будет окончательных решений.

Израиль может принять участие в новой войне

Как сообщалось ранее, Израиль готовится к потенциальной войне с Турцией, из-за того, что последняя якобы хочет восстановить свое влияние времен Османской империи. Не исключено, что к Турции в этой возможной войне присоединятся сирийские группировки, что создаст новую угрозу безопасности Израиля.