Увечері 15 січня стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників. За перший етап планується передати заручників, а також здійснити відступ ізраїльської армії з населених пунктів у Газі. Ця угода почне діяти вже 19 січня. Про це пише 24 Канал, посилаючись на The Times of Israel і CNN.

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Як заявив на пресконференції прем'єр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль-Тані, вже цієї неділі розпочнеться один з шести етапів, передбачених угодою між Ізраїлем та ХАМАС. ЦАХАЛ готується прийняти заручників, яких ХАМАС звільнить із сектора Газа. А Ізраїль віддасть сотні палестинських в'язнів.

Аль-Тані подякував посланнику президента США Бретту Макгерку та новому посланнику Дональда Трампа Стіву Віткоффу, які допомогли досягнути угоди.

Джо Байден відреагував на угоду між Ізраїлем і ХАМАС

Джо Байден зазначив, що американці візьмуть участь у звільненні заручників під час першого етапу.

Понад 15 місяців терору для заручників, їхніх родин, ізраїльського народу. Понад 15 місяців страждань невинного народу Гази. Бойові дії в Газі припиняться. І незабаром заручники повернуться додому, до своїх сімей,

– зазначив президент США.

Байден також додав, що нова угода може стати не лише тимчасовим припиненням вогню, а "повним завершенням війни".

Протягом наступних шести тижнів Ізраїль проведе переговори про необхідні домовленості для отримання другої фази, яка є остаточним припиненням війни. Дозвольте мені повторити це ще раз: остаточне припинення війни,

– сказав Байден.

Якщо ці переговори триватимуть понад шість тижнів, то припинення вогню триватиме до тих пір, доки не буде остаточних рішень.

Ізраїль може взяти участь в новій війні

Як повідомлялося раніше, Ізраїль готується до потенційної війни з Туреччиною, через те, що остання нібито хоче відновити свій вплив часів Османської імперії. Не виключено, що до Туреччини у цій можливій війні приєднаються сирійські угруповання, що створить нову загрозу безпеці Ізраїлю.