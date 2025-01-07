Ізраїль має готуватися до потенційної війни з Туреччиною через амбіції останньої відновити свій вплив часів Османської імперії. Про це попередив Комітет Нагеля, передає 24 Канал із посиланням на The Jerusalem Post.

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Тель-Авів готується до війни з Анкарою

Комітет наголосив на ризику того, що сирійські угруповання приєднаються до Туреччини, створюючи нову потужну загрозу безпеці Ізраїлю.

Загроза з боку Сирії може перерости у щось навіть більш небезпечне, ніж іранська загроза,

– йдеться у звіті відомства.

Там попереджають, що підтримувані Туреччиною сили у Сирії можуть діяти як посередники, живлячи регіональну нестабільність.

Зауважимо, що оцінка комітету зроблена на тлі все більш наполегливої ​​політики президента Туреччини Ердогана в регіоні, яку деякі аналітики вважають антагоністичною для інтересів Ізраїлю.

Довідка: Комісія Нагеля – комітет з оцінки бюджету оборонного відомства та балансу сил, який очолює колишній голова Ради національної безпеки Яков Нагель. В єврейських ЗМІ його часто називають "Комісією Нагеля".

Прем'єр Ізраїлю прокоментував звіт комітету. Він заявив, що зараз відбуваються фундаментальні змін на Близькому Сході.

Іран довгий час був нашою найбільшою загрозою, але на арену виходять нові сили, і ми повинні бути готові до несподіванок. Цей звіт дає нам дорожню карту для забезпечення майбутнього Ізраїлю,

– сказав політик.

Щоб підготуватися до потенційної конфронтації з Туреччиною, Комітет рекомендував такі заходи:

збільшити оборонний бюджет до 15 мільярдів нових шекелів щорічно протягом наступних п’яти років;

придбати додаткові винищувачі F-15, літаки-заправники, дрони і супутники для зміцнення можливостей Ізраїлю завдавати удари на великі відстані;

вдосконалити можливості багаторівневої протиповітряної оборони, зокрема системи "Залізний купол", "Праща Давида", "Стріла" та нещодавно введену в дію систему захисту на основі лазера "Залізний промінь";

побудувати укріпленого бар’єру вздовж долини Йордану.

До слова, раніше президент Туреччини Ердоган погрожував Тель-Авіву вторгненням на тлі чергового загострення подій на Близькому Сході.