Сейчас не важно, кто виноват: до чего может прийти ответ Израиля на агрессию ХАМАС

Не секрет, что многие аналитики считают, что ради эффективной атаки на Израиль ХАМАС обратился за поддержкой к Ирану. Не исключено, что Тель-Авив может подготовить Тегерану неприятный ответ.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился российский публицист из США Андрей Пионтковский. Он считает, что во время боевых действий все ссоры внутри Израиля прекратятся, ведь страна готовится решительно ответить на агрессию.

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Что будет с Израилем

В результате нападения ХАМАС Израиль испытал унижение своего военного могущества. Поэтому неважно, кого обвинят в этом поражении, ведь усилия израильтян будут сосредоточены в первую очередь на том, чтобы ответить на это унижение.

"Единственным достойным ответом на пощечину Ирана (нанесенную Израилю – 24 Канал) может стать лишь ликвидация иранского ядерного потенциала, о необходимости которой давно и убежденно говорит Нетаньяху. Иначе Израиль на Ближнем Востоке просто не поймут", – предположил российский публицист.

Андрей Пионтковский об атаке ХАМАС на Израиль: смотрите видео

Ранее соседи Израиля боялись его военного могущества, считая ЦАХАЛ одной из сильнейших армий мира (по версии Global Fire Power – 18 место в мире сразу после Ирана). Но из-за проникновения на свою территорию около 1000 боевиков, репутация Израиля в регионе может упасть.

"Израилю как государству гораздо важнее сейчас ответить своим противникам (решительными действиями – 24 Канал), чем устраивать ссоры по поводу "кто виноват". Интересно, что и 50 лет назад, во время войны Судного дня израильское общество также начало искать виновных только после победы, а не во время тяжелых боев", – подчеркнул Пионтковский.

Какая ситуация в Израиле сейчас

В результате боевых действий и обстрелов в войне между Израилем и ХАМАС погибло свыше 1000 израильтян. В то же время от авиаударов по Сектору Гази погибли более 700 палестинцев. Также силы обороны Израиля утверждают, что ликвидировать 1500 проникших на территорию страны боевиков ХАМАС.

В то же время израильские чиновники намекают, что готовятся к наземной операции в Секторе Газа с целью свержения там власти ХАМАС. Однако такие действия еще существенно увеличат количество погибших с обеих сторон, а принесут ли они мир в Израиль, доподлинно неизвестно.

Несмотря на объявление военного положения, Израиль не отменил авиаперелетов из аэропорта Тель-Авива. Однако из-за того, что раньше по городу прилетело несколько сот ракет, некоторые авиаперевозчики временно не совершают рейсов. В то же время отдельные страны пытаются эвакуировать своих граждан из Израиля.