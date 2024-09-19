Израиль атакует Ливан, лидер боевиков "Хезболлы" заявил об "объявлении войны": что происходит

Израиль заявил 18 сентября, что начинает новый этап войны. В частности, Армия обороны Израиля перемещает фокус внимания на северный фронт. В частности, говорится о границе с Ливаном.

Что делает Израиль, что известно о взрывах в Ливане, где находится террористическая группировка "Хезболла", и что заявили стороны – читайте в тексте 24 Канала.

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