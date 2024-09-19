Израиль атакует Ливан, лидер боевиков "Хезболлы" заявил об "объявлении войны": что происходит
Израиль заявил 18 сентября, что начинает новый этап войны. В частности, Армия обороны Израиля перемещает фокус внимания на северный фронт. В частности, говорится о границе с Ливаном.
Что делает Израиль, что известно о взрывах в Ливане, где находится террористическая группировка "Хезболла", и что заявили стороны – читайте в тексте 24 Канала.
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СМИ писали, что над столицей Ливана – Бейрутом – было слышно израильские военные самолеты и взрывы, которые означают, что они переходят звуковой барьер. СМИ писали, что взрывы были слышны и в Бейруте. Лидер террористической группировки "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что серией взрывов пейджеров и других устройств в Ливане Израиль пересек "красные линии" и тем самым объявил войну. "Израиль пытался за минуту убить 4000 членов "Хезболлы", взорвав пейджеры. Они использовали тысячи пейджеров и нарушили все законы и красные линии. Взрывы происходили в местах, где также были ранены гражданские лица. На второй день он намеревался убить тысячи рации, что держали в руках. Враг стремился убить тысячи людей за считанные минуты без разбора. Вы можете назвать это объявлением войны", – заявил Насралла. Также лидер боевиков пообещал отомстить. Армия обороны Израиля наносит массированный удар по югу Ливана. ЦАХАЛ говорит, что хочет лишить террористическую группу возможностей. Террористическая организация "Хезболла" превратила юг Ливана в зону боевых действий и десятилетиями вооружала дома граждан оружием, рыла под ними туннели и использовала их как живые щиты, Ливанские медиа заявили, что Израиль ударил возле города Дейр-Канун-аль-Нахр. Иран эвакуировал своего посла из Ливана и 95 других пациентов, которые получили ранения во время взрывов сотен пейджеров. Стоит заметить, что ливанская группировка "Хезболла", что было целью взрывов, является союзником Ирана. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что вернет жителей северных районов Израиля домой и планирует прекратить обстрелы этих районов с территории Ливана. Он пообещал обеспечить безопасность жителям приграничных северных районов страны, которые были эвакуированы ранее на фоне роста напряженности. Израильские военные заявили, что их ночные воздушные удары 19 сентября поразили объекты "Хезболлы" в Чихине, Тайибе, Бледном, Мейс-эль-Джабали, Айтаруни и Кфаркели на юге Ливана, а также склад оружия боевиков в районе Хиам. Министр обороны страны Йоав Галант заявил о новой фазе войны между Израилем и ХАМАС. Центр тяжести движется на север. Мы перенаправляем силы, ресурсы и энергию на север, Говорится о границе с Ливаном, где действует террористическая группировка "Хезболла". Йоав Галант заявил личному составу Военно-воздушных сил Израиля на авиабазе Рамат-Давид, что они находятся в начале новой фазы этой войны и нужно адаптироваться. По словам министра:
Израильские военные самолеты заметили в Бейруте
Лидера "Хезболлы" заявил об "объявлении войны"
Израиль атакует объекты "Хезболлы" в Ливане
– написал ЦАХАЛ.
Иран вывез из Ливана посла и 95 других раненых из-за взрывов
Нетаньяху заинтриговал заявлением
Израиль сообщил о новом этапе войны
– заявил министр.
СМИ писали, что над столицей Ливана – Бейрутом – было слышно израильские военные самолеты и взрывы, которые означают, что они переходят звуковой барьер.
СМИ писали, что взрывы были слышны и в Бейруте.
Лидер террористической группировки "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что серией взрывов пейджеров и других устройств в Ливане Израиль пересек "красные линии" и тем самым объявил войну.
"Израиль пытался за минуту убить 4000 членов "Хезболлы", взорвав пейджеры. Они использовали тысячи пейджеров и нарушили все законы и красные линии. Взрывы происходили в местах, где также были ранены гражданские лица. На второй день он намеревался убить тысячи рации, что держали в руках. Враг стремился убить тысячи людей за считанные минуты без разбора. Вы можете назвать это объявлением войны", – заявил Насралла.
Также лидер боевиков пообещал отомстить.
Армия обороны Израиля наносит массированный удар по югу Ливана. ЦАХАЛ говорит, что хочет лишить террористическую группу возможностей.
Террористическая организация "Хезболла" превратила юг Ливана в зону боевых действий и десятилетиями вооружала дома граждан оружием, рыла под ними туннели и использовала их как живые щиты,
Ливанские медиа заявили, что Израиль ударил возле города Дейр-Канун-аль-Нахр.
Иран эвакуировал своего посла из Ливана и 95 других пациентов, которые получили ранения во время взрывов сотен пейджеров.
Стоит заметить, что ливанская группировка "Хезболла", что было целью взрывов, является союзником Ирана.
Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что вернет жителей северных районов Израиля домой и планирует прекратить обстрелы этих районов с территории Ливана.
Он пообещал обеспечить безопасность жителям приграничных северных районов страны, которые были эвакуированы ранее на фоне роста напряженности.
Израильские военные заявили, что их ночные воздушные удары 19 сентября поразили объекты "Хезболлы" в Чихине, Тайибе, Бледном, Мейс-эль-Джабали, Айтаруни и Кфаркели на юге Ливана, а также склад оружия боевиков в районе Хиам.
Министр обороны страны Йоав Галант заявил о новой фазе войны между Израилем и ХАМАС.
Центр тяжести движется на север. Мы перенаправляем силы, ресурсы и энергию на север,
Говорится о границе с Ливаном, где действует террористическая группировка "Хезболла".
Йоав Галант заявил личному составу Военно-воздушных сил Израиля на авиабазе Рамат-Давид, что они находятся в начале новой фазы этой войны и нужно адаптироваться.
По словам министра: