Израиль меняет правила въезда с 9 января: что нужно знать украинцам

Израиль изменяет правила въезда в страну для туристов. В частности, власти заявили, что вакцинированные и переболевшие COVID-19 смогут попасть в страну.

Правила не относятся к людям из стран, находящихся в красной зоне карантина. Об этом СМИ, со ссылкой на Минздрав, сообщили 3 января.

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Израиль меняет правила въезда для туристов

С 9 января Израиль открывается для привитых и переболевших COVID-19 (по определению Минздрава страны) иностранных туристов, прилетающих со всех стран, кроме "красных",

– говорится в сообщении.

Чтобы попасть в страну, туристу необходимо:

сделать ПЦР-тест или антиген-проверку перед вылетом в Израиль;

сдать ПЦР-тест сразу по прилету в аэропорту имени Бен-Гуриона;

находиться на карантине первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста.

В Минздраве заявили, что вакцинированными считают людей, сделавших прививку Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac. Также с момента получения второй или бустерной дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней.

Также власти с 4 января изменили правила въезда для граждан своей страны. Теперь люди:

прилетающие из "оранжевой" страны должны находиться на карантине только первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного по прилету;

однако привитые или переболевшие граждане, вернувшиеся в страну к полуночи 4 января, смогут в полночь выйти из карантина без получения второго отрицательного теста ПЦР на коронавирус.

Граждане Израиля, которые не имеют вакцины и не болели коронавирусом должны:

14 дней находиться на карантине на дому;

его можно сократить до 7 дней, сделав ПЦР-тест по приезду и в последний день карантина.

Кратко о последних изменениях правил въезда для украинцев

Из-за Омикрона с 4 января 2022 года ПЦР-тест в течение 48 часов до прилета и 48 после нужно сдать всем вакцинированным туристам, направляющимся на Кипр.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации Черногория ужесточит правила карантина. Теперь людям без вакцинации запрещен въезд в страну.

Кроме того, с 27 декабря Чехия изменила правила въезда для украинцев – теперь обязателен отрицательный результат ПЦР-теста даже для вакцинированных.

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