Об оружии, которое Израиль, несмотря на свой нейтралитет, может передать Украине 24 Канал рассказывает со ссылкой на Defense Express. Ранее СМИ заметили перемещение самолета США из Израиля в Жешув, что недалеко от границы Польши и Украины. На борту судна, вероятно, находились десятки ракет и винтовки, которые ЦАХАЛ захватил в Ливане.
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Какие трофеи имеет Израиль и что может передать Украине
С осени 2024 года в Израиле на правительственном уровне существует инициатива передачи захваченного у ХАМАС и Хезболлы оружия в пользование Украине. Государство, возможно, изменило свой подход к военной помощи и продаже оружия, чтобы вместе с Украиной противодействовать российской агрессии.
Израиль на юге Ливана забрал у Хезболлы 85 тысяч единиц вооружения, ракет и военного снаряжения. В этом списке:
- РСЗО в виде пикапов с зенитками или крупнокалиберными пулеметами – так называемые "технички";
- противотанковые комплексы и гранатометы;
- минометы;
- тысячи единиц стрелкового вооружения и боеприпасы к ним.
- пусковые установки;
- ручные гранаты;
- различные виды винтовок.
Среди трофеев Израиля есть даже неиспользуемое оружие, в заводской упаковке.
Какое оружие Израиль изъял у Хезболлы: смотрите видео
ЦАХАЛ изъял более 80 тысяч единиц трофейного оружия: видео
В ноябре предполагали, что ЦАХАЛ рассматривает передачу Украине российских ПТРК "Корнет" и иранских Almas. Передача такого вооружения пока выглядит наиболее вероятным.
К слову, Израиль мог бы передать и Patriot при непосредственном участии США. Но пока страна планирует поставлять только легкое оружие и технику.