Про зброю, яку Ізраїль, попри свій нейтралітет, може передати Україні 24 Канал розповідає з посиланням на Defense Express. Раніше ЗМІ помітили переміщення літака США з Ізраїлю до Жешува, що неподалік кордону Польщі та України. На борту судна, ймовірно, перебували десятки ракет та гвинтівки, які ЦАХАЛ захопив у Лівані.

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Які трофеї має Ізраїль і що може передати Україні

З осені 2024 року в Ізраїлі на урядовому рівні існує ініціатива передачі захопленої у ХАМАС та Хезболли зброї в користування Україні. Держава, можливо, змінила свій підхід до військової допомоги та продажу зброї, аби разом з Україною протидіяти російській агресії.

Ізраїль на півдні Лівану було забрав у Хезболли 85 тисяч одиниць озброєння, ракет та військового спорядження. У цьому списку:

РСЗВ у вигляді пікапів із зенітками чи великокаліберними кулеметами – так звані "технічки";

протитанкові комплекси та гранатомети;

міномети;

тисячі одиниць стрілецького озброєння та боєприпаси до них.

пускові установки;

ручні гранати;

різні види гвинтівок.

Серед трофеїв Ізраїлю є навіть невживана зброя, у заводській упаковці.

Яку зброю Ізраїль вилучив у Хезболли: дивіться відео

ЦАХАЛ вилучив понад 80 тисяч одиниць трофейної зброї: відео

У листопаді припускали, що ЦАХАЛ розглядає передачу Україні російських ПТРК "Корнет" та іранських Almas. Передача такого озброєння наразі виглядає найбільш вірогідним.

До слова, Ізраїль міг би передати й Patriot за безпосередньої участі США. Але наразі країна планує постачати лише легку зброю і техніку.