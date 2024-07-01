Израиль якобы готов передать Украине Patriot: в России уже угрожают "последствиями"

На днях стало известно, что Украина, США и Израиль, вероятно, ведут переговоры о том, чтобы Тель-Авив передал Киеву несколько систем Patriot. После этой информации из России уже традиционно полились угрозы.

На слухи о передаче Украине Patriot отреагировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает 24 Канал. К слову, речь идет о 8 системах, которые как раз выводят из использования в Израиле, поскольку там изготавливают собственные ПВО.

Смотрите также Израиль готов к полномасштабной войне: есть 2 сценария развития событий

В России угрожают "политическими последствиями"

Василий Небензя после новостей о передаче Тель-Авивом систем Patriot взялся угрожать миру. Он заявил о "политических последствиях".

Возможная отправка Израилем систем ПВО Patriot Украине "может иметь определенные политические последствия",

– цитируют его пропагандистские СМИ.

К слову, с начала войны с ХАМАС Израиль ни разу не использовал предоставленных США систем Patriot. "Там есть собственные гораздо более эффективные средства противовоздушной обороны", – рассказал израильский журналист Цви Зильбер 24 Каналу.

Он также добавил, что военные мощности Израиля чрезвычайно масштабные, но поставлять свое оружие Украине там еще не готовы. А потому, по словам Цви Зильбера, Штаты пытаются убедить Тель-Авив в том, что Россия за поддержку Украины не будет делать ничего против Израиля.