На чутки про передачу Україні Patriot відреагував постійний представник Росії при ООН Васілій Небензя, передає 24 Канал. До слова, йдеться про 8 систем, які якраз виводять з використання в Ізраїлі, оскільки, там виготовляють власні ППО.

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У Росії погрожують "політичними наслідками"

Васілій Небезя після новин про передачу Тель-Авівом систем Patriot взявся погрожувати світу. Він заявив про "політичні наслідки".

Можливе відправлення Ізраїлем систем ППО Patriot Україні "може мати певні політичні наслідки",

– цитують його пропагандистські ЗМІ.

До слова, від початку війни з ХАМАСом Ізраїль жодного разу не використовував наданих США систем Patriot. "Там є власні набагато ефективніші засоби протиповітряної оборони", – розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер 24 Каналу.

Він також додав, що військові потужності Ізраїлю надзвичайно масштабні, але постачати свою зброю Україні там ще не готові. А тому, за словами Цві Зільбера, Штати намагаються переконати Тель-Авів у тому, що Росія за підтримку України не чинитиме нічого проти Ізраїлю.